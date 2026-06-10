Soda Stereo y su espectáculo "Ecos" ya es un fenómeno internacional y su impactante debut fue apenas el comienzo de una extensa gira que continúa emocionando a miles de personas en Latinoamérica y que próximamente llegará a ciudades de Europa y Estados Unidos. Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un mismo escenario, gracias a tecnología de vanguardia.
Soda Stereo está de regreso en Buenos Aires con nuevas fechas de "Ecos": cómo y dónde comprar las entradas
Desde su impactante estreno el espectáculo ya pasó por ciudades como Santiago de Chile, Mar del Plata, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Montevideo, Quito, Lima y Bogotá.
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Detrás de Ecos hay un extenso proceso de trabajo de equipos creativos, productores, técnicos y especialistas de distintas áreas que hacen posible una experiencia inédita.
La respuesta del público es contundente. En cada ciudad, miles de personas agotan localidades para reencontrarse con la música que marcó generaciones. La banda que transformó la historia del rock en español sigue rompiendo barreras, desafiando los límites de la tecnología y convocando multitudes.
Cómo y dónde comprar las entradas para Ecos en Buenos Aires
Las entradas para ver el show en el Movistar Arena están disponibles a través de la web oficial www.movistararena.com.ar.
Fechas de Soda Stereo "Ecos"
- 4 de junio 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
- 9 de junio 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
- 10 de junio 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
- 11 de junio 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
- 14 de junio 2026 - BUENOS AIRES - ÚLTIMAS ENTRADAS!!
- 10 de agosto 2026 - BUENOS AIRES -AGOTADO!!
- 11 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
- 12 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - ÚLTIMAS ENTRADAS!!
- 14 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
- 15 de agosto 2026 - BUENOS AIRES - AGOTADO!!
- 10 de septiembre 2026 - SAN JOSE, ESTADOS UNIDOS- NUEVA FECHA
- 12 de septiembre 2026 - LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS- NUEVA FECHA
- 13 de septiembre 2026 - LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS- NUEVA FECHA
- 17 de septiembre 2026 - NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS- NUEVA FECHA
- 20 de septiembre 2026 - MIAMI, ESTADOS UNIDOS- NUEVA FECHA
- 24 de septiembre de 2026 - MADRID, ESPAÑA- ÚLTIMAS ENTRADAS!!
- 4 de noviembre de 2026 - TEGUCIGALPA, HONDURAS - NUEVA FECHA
- 7 de noviembre de 2026 - EL SALVADOR, EL SALVADOR - NUEVA FECHA
- 11 de noviembre de 2026 - COSTA RICA, COSTA RICA - NUEVA FECHA
- 14 de noviembre de 2026 - MANAGUA, NICARAGUA - NUEVA FECHA
- 18 de noviembre de 2026 - PANAMÁ, PANAMÁ - NUEVA FECHA
- 23 DE NOVIEMBRE – MÉXICO, PALACIO DE LOS DEPORTES, NUEVA FECHA
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