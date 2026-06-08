Cypress Hill vuelve a Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Integrado por B-Real, Sen Dog, DJ Muggs y Eric Bobo, el grupo se consolidó como uno de los grandes pioneros del hip hop latino y una referencia para artistas de todo el mundo.

La legendaria banda de hip-hop vuelve al país.

La legendaria banda de hip hop Cypress Hill regresará a Argentina el próximo 8 de noviembre y se presentará en el estadio Malvinas Argentinas, en un show que repasará más de tres décadas de trayectoria y algunos de los himnos más emblemáticos de la cultura urbana.

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Considerados una de las agrupaciones más influyentes y revolucionarias del género, los estadounidenses llegarán al país, con producción de Fenix Entertainment, en el marco de una nueva gira que volverá a reunir a varias generaciones de fanáticos, impulsados por un repertorio que incluye clásicos como "How I Could Just Kill a Man", "Insane in the Brain" y "Hits From the Bong".

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Cypress Hill en Argentina Las entradas para el concierto saldrán a la venta general el 9 de junio a las 10 a través de Entrada Uno. La visita tendrá además un condimento especial: llegará pocos meses después del lanzamiento de "Dios Bendiga", el primer álbum completamente en español de la agrupación, cuya publicación está prevista para el 24 de julio.

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Integrado por B-Real, Sen Dog, DJ Muggs y Eric Bobo, el grupo se consolidó como uno de los grandes pioneros del hip hop latino y una referencia para artistas de todo el mundo, según el comunicado oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Entre sus hitos más destacados figura el álbum "Black Sunday", que alcanzó el número uno del ranking Billboard 200 y amplió el alcance global del género. La relación de Cypress Hill con Argentina se fortaleció en los últimos años, especialmente a partir de su colaboración con Trueno en el remix de "Fuck El Police", lanzado en 2023. La unión entre ambas figuras fue presentada como un puente entre distintas generaciones del hip hop. A lo largo de más de treinta años de actividad, la banda acumuló reconocimientos históricos, entre ellos se destacan la obtención de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y su celebrada presentación junto a la London Symphony Orchestra en el Royal Albert Hall de Londres, una experiencia que reflejó su capacidad de reinvención y vigencia artística.

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