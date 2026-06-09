Primavera Sound se prepara para su regreso a Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas

Con el show consagratorio de Gorillaz y sorpresas históricas, el festival calienta motores de cara a su edición de Buenos Aires.

Tras un fin de semana histórico que reunió a más de 280 mil personas, Primavera Sound Barcelona cerró su 24ª edición consolidado como el epicentro de la música global y le pasa la antorcha directamente a Argentina .

La energía arrolladora del festival europeo ya viaja hacia el Cono Sur: Primavera Sound Buenos Aires calienta motores para su gran regreso los próximos 28 y 29 de noviembre , y las entradas para vivir esta experiencia única vuelan.

La edición de Barcelona demostró que el festival es una usina de momentos irrepetibles. El gran nexo de esta sinergia global es Gorillaz , la banda liderada por Damon Albarn que viene de coronarse ante una multitud con una fiesta multicolor profundamente emotiva.

A este furor se sumó el gran impacto del fin de semana: el show sorpresa de la superestrella pop Olivia Rodrigo , quien desató la euforia colectiva y sacudió el festival al invitar al escenario al mismísimo Robert Smith de The Cure para estrenar una canción en conjunto. Toda esa mística y el espíritu de vanguardia llegarán a Argentina en solo unos meses.

El fenómeno europeo, que colgó el cartel de sold out absoluto con meses de anticipación, dejó en evidencia que la urgencia por ser parte de la comunidad Primavera Sound es total. Buenos Aires no será la excepción.

Con un line-up de escala internacional, el festival ofrecerá las actuaciones exclusivas de gigantes como The Strokes, FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, Courtney Barnett, CMAT, Nation of Language y Danny L Harle, complementados por una fina selección de la escena argentina encabezada por Santiago Motorizado, Juana Molina, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas, Juana Aguirre, Babeblade, Chechi de Marcos, Fin del Mundo, Lisa Scha, María Wolff, El Nota, Pizza, Sunlid, Wiranda Johanssen y Jaime sin Tierra.

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El éxito rotundo en Europa es el fiel reflejo de lo que se vivirá en noviembre: dos jornadas de vanguardia musical, comunidad y momentos que harán historia. Los tickets para la edición argentina ya se encuentran a la venta y el ritmo de compra reafirma que nadie se lo quiere perder. Asegurá tu lugar en el evento del año antes de que sea tarde.

Cómo y dónde comprar las entradas para el Primavera Sound en Buenos Aires

Los clientes BBVA tendrán hasta 6 cuotas sin interés, durante todas las fases de venta. Las entradas se consiguen a través de EnigmaTickets.com.

PRECIOS FASE 3 (con descuento)

Abono General $310.000.-

Abono Vip $ 900.000.-

Entrada Día 1 General: $185.000

Entrada Día 1 Vip: $550.000

Entrada Día 2 General: $185.000.-

Entrada Día 2 Vip: $550.000

(Cupos Limitados)