El MUBI Fest vuelve a Buenos Aires: fecha, lugar y que películas se proyectarán

El festival global regresa al país con cuatro jornadas que reunirán proyecciones exclusivas, películas de autor, clásicos imprescindibles y experiencias especialmente pensadas para quienes viven el cine más allá de la pantalla.

MUBI , la distribuidora global de películas, plataforma de streaming y productora, anuncia que la nueva edición del MUBI Fest Buenos Aires se celebrará del 22 al 25 de Octubre de 2026 .

El festival global regresa al país con cuatro jornadas que reunirán proyecciones exclusivas, películas de autor, clásicos imprescindibles y experiencias especialmente pensadas para quienes viven el cine más allá de la pantalla.

La programación completa, junto con la venta de entradas, estará disponible próximamente en la página web oficial de MUBI Fest y en sus redes sociales.

MUBI Fest 2026 invitará al público a sumergirse en una experiencia cultural que trascenderá las proyecciones para transformar la ciudad en un auténtico territorio de encuentro, conversación y descubrimiento cinematográfico.

Tras consolidar su presencia en distintas ciudades del mundo, MUBI Fest regresa al país para reafirmar su lugar como una de las celebraciones más relevantes de la cinefilia contemporánea, conectando a las audiencias con películas excepcionales, nuevas miradas autorales y figuras destacadas del cine y la cultura.

En su cuarta edición, el anticipado festival sigue consolidándose como una experiencia única que da vida a diversas ciudades del mundo, como el caso de Buenos Aires, donde se celebrará el cine en todas sus formas.

Además de aclamadas películas, a lo largo de su trayectoria el festival presentó charlas y masterclasses con cineastas y artistas argentinos destacados como Lucrecia Martel, Mercedes Morán, Laura Citarella, Martín Rejtman, Adrián Caetano, Rodrigo Moreno, entre otras grandes figuras.

En su edición previa, asistieron más de 8.000 personas, se programaron un total de 21 películas, incluyendo las premieres argentinas de títulos galardonados en el Festival de Cannes como Fue Solo un Accidente, Valor Sentimental, y El Agente Secreto, y se llevaron a cabo 45 funciones.

Asimismo, se realizó una actividad especial de lujo: la proyección al aire libre del piloto de la creación del recordado David Lynch, Twin Peaks, y una instalación inmersiva de dicho clásico en el Centro Cultural Recoleta.

Del 22 al 25 de octubre de 2026, MUBI Fest volverá a reunir en Buenos Aires a una de las comunidades cinéfilas más apasionadas de la región para celebrar cuatro días dedicados al mejor cine contemporáneo.