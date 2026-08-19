Laboratorio audiovisual avalado por Netflix apuesta por jóvenes que buscan financiamiento a series y películas

Rodaje del teaser de "Espejos de agua", una serie de ficcón de Mendoza.

A principios de abril, la Academia de Cine Argentina junto a Netflix lanzó Laboratorio Impulsar, un programa de desarrollo audiovisual para jóvenes directores y productores de todo el país. Después de cinco meses, la primera edición llega a su fin este miércoles y jueves, donde los seleccionados presentarán sus proyectos ante un panel compuesto por referentes de la industria.

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“Veníamos trabajando en charlas e intercambios con estudiantes de cine del país y, en el último tiempo, predominaba el desánimo. Si bien estamos de acuerdo en que el momento es muy duro y desafiante, a nivel global el audiovisual, tanto el cine como las series, está viviendo un momento de muchísimo auge. Entonces, como creemos que renunciar a eso no tiene sentido, empezamos a pensar este programa desde un lugar integral”, explicó Martín Desalvo, miembro de la mesa directiva en Laboratorio Impulsar y vocal dentro de la Comisión Directiva de la Academia en diálogo con Ámbito.

Esta primera edición estaba destinada a jóvenes entre 18 a 35 años de todo el país. Cada proyecto tenía que ser presentado por una dupla conformada por director y productor. Recibieron más de 150, de los cuales 14 fueron seleccionados, siete largometrajes y siete series. La alta demanda reflejó que no faltan nuevas historias, sino fomento. “El Estado ha decidido retirarse de todas las industrias, sobre todo las culturales. Creemos que no hay que abandonar, que hay que seguir porque es importantísimo todo lo que genera una industria cultural. No solo a nivel económico, sino a nivel intelectual, turismo, soberanía, pensamiento crítico. No podemos relegar eso y quedarnos de brazos cruzados”, sostuvo Desalvo.

Un programa audiovisual federal para jóvenes emergentes El recorrido formativo estaba dividido en tres etapas. La primera era virtual y consistía en una tutoría directa y específica sobre el proyecto seleccionado que los guiaba y formaba para la segunda fase: generar un pitch -presentación de venta verbal breve- y filmar un teaser de tres minutos. Este camino culmina con la presentación presencial del proyecto, donde viajarán a la Ciudad de Buenos Aires para exponer lo trabajado ante productores, referentes de la industria nacional e internacional, curadores/as, representantes de mercados y ejecutivos/as.

“El destino de este laboratorio es que ellos sientan la seguridad de encontrarse con su mejor versión, con su mejor dossier, con su mejor pitch y con la posibilidad de salir a buscar fondos no solo en Argentina, sino también en el exterior”, detalló el miembro de la mesa directiva en Laboratorio Impulsar y vocal dentro de la Comisión Directiva de la Academia.

Detrás de escena de "Las Fantasías", largometraje de Francisco Novick y Axel Cheb Terrab. Después de haber trabajado durante meses desde diferentes puntos del país y por medio de la virtualidad, las 14 duplas seleccionadas se encontrarán cara a cara para poder finalizar este camino de forma colectiva. “Tenemos una vieja deuda con el cine y con esa figura mítica que tenía el director con el que se generaba cierta distancia. Desde nuestra generación queremos que nos integremos todos y que haya una ida y vuelta de conocimiento y de comunidad. Queremos generar una industria donde todos tengamos trabajo genuino en el audiovisual nacional”, agregó Desalvo. “Laboratorio Impulsar”, una iniciativa que recién comienza El lanzamiento del programa de la Academia de Cine Argentina en articulación con el Fondo Netflix no solo entusiasmó a los jóvenes, sino también a la región. Y, aunque esté llegando a su fin, tienen la intención de que haya dos llamados al año. “Queremos apostar todavía más e ir por dos ediciones anuales, una que continúe con la juventud, y el otro vamos a ir viendo, pero si lo logramos, vamos a generar alguna sorpresa también porque creemos que hay ahí otras franjas etarias que podrían resultar muy interesantes de trabajar”, concluyó Desalvo. Como bien explicó el miembro de la mesa directiva en Laboratorio Impulsar, los programas internacionales de apoyo audiovisual están en auge. Dicen que en Argentina todo llega tarde, pero llega. Mientras el Fondo de Fomento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) llega a su fin el 1° de enero de 2027, aparecen programas como Laboratorio Impulsar que incentivan a los jóvenes a contar sus historias y no apagar las cámaras.

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