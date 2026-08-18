Marvel confirmó la fecha de estreno de "Ghost Rider", la película protagonizada por Ryan Gosling + Agregar ámbito en









Disney reveló en el evento D23 su calendario de estrenos en cines de cara a los próximos dos años.

Gosling retoma el papel del Espíritu de la Venganza después de que Nicolas Cage interpretara al motociclista en dos películas de Sony.

Disney fijó la fecha de estreno de la película Ghost Rider de Ryan Gosling para el 28 de julio de 2028, convirtiéndose así en la tercera película de Marvel programada para ese año. Black Panther 3 se estrenará el 15 de diciembre de 2028, mientras que la película de X-Men, aún sin título, saldrá a la venta el 5 de mayo de 2028.

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Estos títulos formaban parte de una serie de actualizaciones de lanzamientos realizadas por la compañía tras el evento para fans D23, que tuvo lugar el pasado fin de semana. El papel de Gosling se anunció en julio en la Comic-Con.

Una película de Marvel sin título está programada para el 9 de noviembre de 2029; anteriormente solo se la conocía como una película de Disney sin título.

La película Ghost Rider está dirigida por Shawn Levy y escrita por Jonathan Tropper, guionista de Star Wars: Starfighter. Gosling retoma el papel del Espíritu de la Venganza después de que Nicolas Cage interpretara al motociclista en dos películas de Sony.

Futuros estrenos confirmados por Disney Ghost Market, de Pixar, se estrenará el 10 de marzo de 2028. La película de animación está inspirada en mitos asiáticos sobre tiendas donde interactúan los vivos y los muertos, y originalmente iba a ser una serie para plataformas de streaming antes de que se decidiera su estreno en cines.

El estreno de Coco 2 está previsto para el 21 de noviembre de 2029. En la D23, los fans pudieron ver por primera vez al protagonista, Miguel, ahora adolescente. Benjamin Bratt retoma su papel de Ernesto de la Cruz. La nueva versión con actores reales de Enredados se estrenará el 31 de marzo de 2028, y la película de animación Clay está programada para el 22 de noviembre de 2028. Entre las nuevas fechas de estreno se encuentra la película de terror de Searchlight, Monitor, que originalmente estaba prevista para el 30 de abril de 2027 y ahora se adelanta al 16 de abril. Matt Black y Ryan Polly dirigen la historia de una entidad demoníaca que acecha a los moderadores de foros de mensajes.

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