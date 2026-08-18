El barco vikingo utilizado para "La Odisea": la mayor réplica exacta de una nave de su época

El quipo que trabajó junto a Nolan para el film aseguró que querían una nave "real". La misma fue usada durante meses para recrear las travesías de la obra original.

El director Christopher Nolan hizo una apuesta vikinga para su reciente adaptación de La Odisea , una obra original del escritor griego Homero. A pesar de que ambos universos tienen al menos dos milenios de separación, se trata de una nave elegida por el cineasta que representa una réplica exacta y consta de diversos detalles aprovechados para el film.

El ejemplar utilizado en el film se llama Draken Harald Harfagre y es la mayor réplica moderna de un navío vikingo, al contener detalles como sus cuerdas impregnadas de alquitrán, su puente de roble que cruje o sus 50 remos de abeto.

Durante meses, sus tripulantes -un equipo compuesto por navegantes experimentados- compartieron travesía con Matt Damon (Ulises en la pantalla) y demás actores profesionales.

"Un día, uno de los actores sentado frente a mí se mareó y vomitó por la borda. Con el viento, todo me cayó encima", recordó el marinero Trammell Hudson en diálogo con AFP y agregó: "Pensé que sería mi gran escena porque la cámara de IMAX está muy enfocada en él, conmigo atrás esquivando las salpicaduras. Pero eso finalmente no entró en la película".

La cinta de Nolan relata las vicisitudes de Ulises en su regreso a su isla de Ítaca tras la guerra de Troya, en el siglo XII antes de nuestra era. "Encontramos un navío vikingo construido exactamente según estas antiguas especificaciones. Y era precisamente de la forma compleja y el aparejo que necesitábamos para hacer un barco de la Edad del Bronce", explicó al respecto el director.

"Era precisamente de la forma compleja y el aparejo que necesitábamos", explicó al respecto el director. Forbes

"Tomamos la tripulación (...) y los disfrazamos. Se convirtieron en parte de la tripulación de la cinta. Y los hombres de Ulises, los actores, se unieron con ellos y descubrieron cómo izar la vela, cómo aparejarla, cómo remar, ese tipo de cosas", detalló.

En lugar de recrearlo con imágenes por computadora, Nolan quería un barco real, capaz de navegar en mar abierto con hombres de carne y hueso: "La mayoría de las escenas habrían sido completamente diferentes si no hubiéramos estado allí, haciendo las cosas de verdad, una tripulación auténtica, en alta mar y con condiciones climáticas reales", destacó el director de la empresa noruega a cargo del Draken, Emanuel Persson.

"Creo que los espectadores pueden sentir la autenticidad de los materiales. No sé si puedes sentir el olor del alquitrán, pero sabes que realmente es una obra artesanal, no una creación informática", expresó.

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"La Odisea" se convirtió en la película más taquillera de la filmografía de Christopher Nolan

La Odisea alcanzó dos importantes hitos de taquilla este fin de semana. La adaptación de gran presupuesto de la epopeya original de Homero se convirtió oficialmente en la película más taquillera de Christopher Nolan, con 1.100 millones de dólares, superando a The Dark Knight Rises de 2012, que recaudó 1.080 millones de dólares. Además se convirtió en el estreno más taquillero de todos los tiempos en IMAX, con 289 millones de dólares, superando a Avatar de 2009, que recaudó 271 millones de dólares.

Actualmente es la segunda película más taquillera del año, solo por detrás de Spider-Man: Brand New Day, con 1.670 millones de dólares, así como el segundo estreno con clasificación R más taquillero de todos los tiempos, después de Deadpool & Wolverine de 2024, con 1.300 millones de dólares.

Estos hitos son significativos porque La Odisea aún está lejos de terminar su recorrido en cines. Hasta el momento, la película, clasificada para mayores de 18 años, ha recaudado 461 millones de dólares en Estados Unidos y 643 millones a nivel internacional, para un total global de 1100 millones de dólares. Y La Odisea no se estrena en China, el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo, hasta el 14 de agosto.