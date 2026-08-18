"Spider-Man: Brand New Day" es la segunda película que más rápido superó los u$s2.000 millones en taquilla

El filme protagonizado por Tom Hollando se convirtió en la película más taquillera de Sony Pictures en 36 mercados internacionales, entre ellos Argentina.

Spider-Man: Brand New Day de Sony/Marvel Studios superó la marca mundial de 2 mil millones de dólares, convirtiéndose en la segunda película que más rápido lo logra y la octava película en la historia en superar ese hito.

La nueva película de Spider-Man registra 786,5 millones de dólares en la taquilla de EE. UU./Canadá (la cuarta cifra más alta de la historia), y un acumulado de 1.238 millones de dólares en el extranjero, para un total mundial actual de 2.024 millones de dólares.

Spider-Man: Brand New Day se convirtió en la película más taquillera de Sony Pictures en 36 mercados internacionales, entre ellos Argentina , Colombia, Egipto, Hungría, India, Italia, Malasia, Perú, Filipinas, Polonia, España, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam.

Rosario Dawson reveló que rodó una escena en Spider-Man: Brand New Day, pero que finalmente fue eliminada de la película.

La actriz interpretó a Claire Temple, un personaje recurrente en las series de televisión del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), comenzando con la primera temporada de Daredevil, antes de aparecer en Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones y The Defenders. Temple es una enfermera que atiende a héroes heridos que no pueden ir al hospital.

En Brand New Day, el Spider-Man de Tom Holland se une a The Punisher de Jon Bernthal, otro personaje que apareció por primera vez en la pequeña pantalla. En una reciente aparición en la Comic-Con, Dawson reveló que ella también podría haber dado el salto a los cines con un cameo que finalmente fue descartado.

Cuando le preguntaron con qué superhéroe le gustaría trabajar, Dawson respondió: “Bueno, diría que podría haber dicho Spider-Man. Incluso grabé una escena en la nueva película de Spider-Man, pero me eliminaron”.

Ante los murmullos del público, dijo: “Lo sé. Se lo conté a mi madre y me dijo: ‘Qué mal. Ahora no puedo publicar las fotos’. Y yo le dije: ‘Claro, mamá. Me han sacado del tráiler de la película que tiene más visualizaciones que nunca. El problema es que no puedes publicar tus fotos del detrás de cámaras’”.