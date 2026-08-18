Joya oculta en Prime Video: la película romántica sobre dos jóvenes atrapados en un bucle temporal + Agregar ámbito en









Una historia de 2021 combina humor, vínculos y una jornada que parece no terminar, con una mirada juvenil sobre el paso del tiempo.

Una propuesta juvenil que combina romance, fantasía y una premisa capaz de atrapar desde el comienzo. Prime Video

Hay historias que parten de una idea fantástica y terminan hablando de algo mucho más cercano: qué hacemos con el tiempo que tenemos. Prime Video incorporó a su catálogo la historia de una pareja de adolescentes atraviesa una jornada que se repite una y otra vez, mientras intenta encontrarle sentido a cada pequeño detalle que aparece frente a sus ojos.

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La producción mezcla comedia, romance y fantasía sin convertir el recurso temporal en el único atractivo. El relato pone el foco en el vínculo entre sus protagonistas y en esa sensación tan adolescente de querer controlar lo que todavía no se entiende del todo.

Una película ideal para quienes buscan una historia romántica diferente, con humor, misterio y un toque fantástico. Prime Video De qué trata El mapa de los instantes perfectos Mark es un adolescente que ya conoce de memoria lo que ocurre durante su día. La razón es tan extraña como sencilla: está atrapado en un bucle temporal que lo obliga a vivir exactamente la misma jornada. Cada mañana vuelve a empezar y los acontecimientos se repiten, aunque él ya sepa qué va a suceder.

La rutina cambia cuando conoce a Margaret, una chica que también parece estar viviendo la misma experiencia. A partir de ese encuentro, los dos comienzan a compartir una situación que hasta ese momento cada uno enfrentaba por separado. La diferencia está en cómo interpretan lo que les ocurre: mientras Mark quiere encontrar una salida, Margaret tiene motivos para querer permanecer allí.

Dos protagonistas, una jornada particular y una historia que invita a mirar lo cotidiano de otra manera. Prime Video Ese contraste funciona como motor de la historia. En lugar de concentrarse únicamente en descubrir por qué el tiempo quedó detenido, ambos empiezan a prestar atención a los pequeños acontecimientos que forman parte de esa jornada repetida. Así nace la idea de construir un mapa con instantes perfectos, con momentos mínimos que, aunque para cualquiera podrían pasar inadvertidos, adquieren otro significado cuando sabes que vas a volver a vivirlos.

En ese sentido, la clave está en los detalles. La jornada que se repite podría convertirse rápidamente en una condena, pero para los protagonistas también abre la posibilidad de observar aquello que normalmente pasa desapercibido. La pregunta que queda flotando es qué haríamos si tuviéramos la posibilidad de vivir un mismo día una y otra vez. Prime Video: tráiler de El mapa de los instantes perfectos Prime Video: elenco de El mapa de los instantes perfectos Kathryn Newton

Kyle Allen

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Cleo Fraser

Jorja Fox

Al Madrigal