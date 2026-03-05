"Blossoms Shanghai", la aclamada serie de Wong Kar Wai ya está disponible en MUBI + Seguir en









Se trata de la primera serie del venerado cineasta de Hong Kong, conocido por películas aclamadas como "Chungking Express", "In the Mood for Love" y "2046".

La serie esta basada en la novela Blossoms de Jin Yucheng.

La serie dramática épica de Wong Kar Wai, Blossoms Shanghai, ya está disponible en MUBI.

De qué trata Blossoms Shanghai Basada en la novela Blossoms de Jin Yucheng, Blossoms Shanghai sigue el ascenso de Ah Bao de hombre común a magnate célebre, “Sr. Bao”. Guiado por su mentor Tío Ye, la dueña del restaurante Ling Zi y la señorita Wang de la Oficina de Comercio Exterior, aprovecha las oportunidades de una ciudad renacida bajo la reforma económica. Sin embargo, cuando una misteriosa mujer abre el restaurante The Grand Lisbon, su brillante mundo comienza a fracturarse, exponiendo el delicado equilibrio entre éxito, memoria y anhelo.

Embed - BLOSSOMS SHANGHAI | Tráiler oficial | Febrero 26 en MUBI Protagonizada por Hu Ge, Ma Yili, Tang Yan y Xin Zhilei. El director de fotografía es Peter Pau, ganador del Óscar por El Tigre y el Dragón .

La serie se emitió por primera vez en China a través de CCTV-8 y Tencent Video a finales de 2023, y desde hace tiempo se esperaba que encontrara un distribuidor internacional, o incluso que se proyectara en un festival importante. Se realizó diez años después de su última película (The Grandmaster) y estuvo tres años en producción durante la pandemia.

MUBI incorpora cada vez más la televisión a su plataforma. Entre sus series exclusivas anteriores se incluyen Autorretrato como una cafetera, de William Kentridge, y La trilogía del reino, de Lars von Trier. Para conmemorar el 35.º aniversario de su estreno, Twin Peaks (1990) y Twin Peaks: Una serie limitada (2017), de David Lynch y Mark Frost, también llegarán a Mubi en territorios seleccionados a partir del 13 de junio de 2025.

