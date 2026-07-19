El Mundial 2026 bajó el telón con un show de estrellas encabezado por Tom Cruise, IShowSpeed, Post Malone y Swae Lee

El MetLife Stadium fue escenario de un espectáculo de alto impacto en la antesala de la final. La FIFA apostó por música, celebridades y una puesta en escena con artistas internacionales para darle el cierre al torneo más importante del fútbol.

El MetLife Stadium recibió a miles de hinchas con una puesta en escena de alto impacto. El show reunió a artistas internacionales y marcó la antesala de la definición del Mundial 2026.

A pocos minutos de la final entre Argentina y España , el Mundial 2026 tuvo una ceremonia de clausura a la altura del evento. El MetLife Stadium , en Nueva Jersey, se transformó en un enorme escenario para recibir a miles de espectadores con un espectáculo que combinó música, tecnología y figuras de alcance global antes del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

El show comenzó alrededor de las 14.40 (hora argentina), mientras el estadio continuaba recibiendo a los hinchas. La apertura estuvo protagonizada por decenas de bailarines y percusionistas que desplegaron una coreografía sobre un escenario montado en el campo de juego, cubierto con una lona intervenida con referencias a la ciudad de Nueva York.

Uno de los momentos más celebrados fue la aparición del streamer IShowSpeed , una de las personalidades más influyentes de internet y reconocido fanático de Cristiano Ronaldo. El creador de contenido interpretó una canción acompañado por un cuerpo de bailarines y encendió al público en la previa del encuentro.

Luego fue el turno del cantante estadounidense Post Malone , quien apareció vestido con sombrero blanco, campera y jeans para interpretar algunos de sus éxitos. Más tarde se sumó Swae Lee , con quien compartió parte de la presentación en uno de los momentos más destacados de la ceremonia.

La FIFA también confirmó la presencia de otras figuras internacionales, entre ellas Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams , además de una participación especial del actor Tom Cruise , cuya aparición estuvo vinculada a la promoción de Digger, la nueva película dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu.

Finalizado el espectáculo, que se extendió durante unos 20 minutos, los arqueros de ambas selecciones salieron al campo de juego para realizar la entrada en calor. Minutos después, el resto de los futbolistas completó los trabajos precompetitivos antes del inicio de la definición del título.

Como parte de la previa, la cantante Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, fue la encargada de interpretar una versión especial del himno de Estados Unidos. La producción artística estuvo a cargo de Balich Wonder Studio, responsable de otros grandes espectáculos internacionales.

El Mundial tendrá su primer show de medio tiempo

La gran novedad de esta final será el estreno del show de medio tiempo en una Copa del Mundo, un formato inspirado en el Super Bowl de la NFL. La FIFA confirmó que el espectáculo tendrá una duración de 17 minutos y fue diseñado para no alterar significativamente el descanso reglamentario del partido.

La producción estará a cargo de Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted, con la participación del líder de Coldplay, Chris Martin, como una de las figuras centrales. Además, el espectáculo contará con la presencia de Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS, junto a otros artistas como Burna Boy, Plaza Sésamo, Los Muppets y el coro infantil PS22 Chorus, en una apuesta de la FIFA por combinar fútbol, música y entretenimiento a escala global en el cierre del Mundial 2026.