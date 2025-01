El primo de Aquiles, irreconocible: qué es de la vida del actor que hizo de Patrocolo en Troya

Aunque su rostro ya no es el del joven Patroclo, su talento y dedicación siguen siendo innegables.

El tiempo no perdona, ni siquiera en Hollywood. Mientras millones de personas envejecen en la intimidad, las estrellas de cine deben enfrentar el escrutinio constant e del ojo público, potenciado por las redes sociales y la televisión. Es el caso de Garrett Hedlund, quien deslumbró al mundo como Patroclo en Troya y ahora vive una vida muy distinta.