La familia de Diane Keaton reveló de qué murió la actriz

En una declaración al portal People, la familia de la actriz ganadora del Oscar dijo que murió de neumonía .

“ La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, se lee en el comunicado.

La muerte de la ganadora del Oscar también fue reportada por primera vez por el citado portal, aunque los detalles fueron escasos en ese momento; la familia solo reveló que murió en California.

Además de la declaración de hoy, la familia de Keaton también ofreció a los fanáticos y amigos una forma de rendir homenaje:

"Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado".

Una carrera prolífica que la convirtió en un ícono del cine y la moda

Nacida en Los Ángeles en 1946 como Diane Hall, fue la mayor de cuatro hermanos. Su padre era ingeniero civil y su madre, una mujer creativa y musical, inspiró en ella el amor por las artes desde temprana edad.

Desde joven, Keaton mostró interés por la actuación, participando en obras de teatro durante la preparatoria y estudiando teatro en la universidad, aunque pronto abandonó sus estudios para mudarse a Nueva York y abrirse camino en Broadway. Allí adoptó el apellido de soltera de su madre como nombre artístico. Su primera gran aparición fue en la obra Hair en 1968, aunque también atravesó dificultades personales como la bulimia, de la que se recuperó gracias a la terapia.

Su debut cinematográfico llegó en 1970 con Amantes y otros extraños, pero el gran salto lo dio en 1972 con El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, interpretando a Kay Adams. La película fue un éxito rotundo y le abrió las puertas a Hollywood, repitiendo su papel en El Padrino II y regresando a la saga en 1990 con El Padrino III.

A lo largo de su carrera, Keaton trabajó en numerosas películas con quien fuera su pareja, Woody Allen, incluyendo Play It Again, Sam, Sleeper y Manhattan, y obtuvo su consagración con Annie Hall, un papel que además la convirtió en un ícono de estilo por su vestuario inspirado en ropa masculina. También destacó en comedias familiares como El padre de la novia y su secuela, así como en El club de las primeras esposas junto a Goldie Hawn y Bette Midler.

Keaton incursionó en la dirección y la televisión, participando en documentales como Heaven y series como El joven Papa de HBO. Incluso en sus últimos años apareció en el video musical Ghost de Justin Bieber y mantuvo una activa presencia en redes sociales, compartiendo reflexiones sobre su vida y su carrera.

En lo personal, Keaton nunca se casó, aunque mantuvo relaciones -además de Allen- con figuras como Al Pacino y Warren Beatty. Fue madre de dos hijos adoptivos, Dexter y Duke, en 1996 y 2001, respectivamente. Su familia, amigos y admiradores lamentan la pérdida de una de las grandes leyendas del cine.