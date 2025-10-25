Inundaciones en el AMBA: qué pasará con el show de Tini Stoessel de este sábado 25 de octubre







La cantante tuvo que reprogramar la primera presentación de "Futtura", que tendrá un gran despliegue. Durante la madrugada, en el AMBA cayeron más de 100 milímetros de agua.

Tini presenta "Futtura" en Tecnópolis.

Tini Stoessel se presenta este sábado en Tecnópolis, aunque el temporal en el AMBA provocó inundaciones que obligaron a modificar el cronograma del "Futtura". Según detallaron desde la productora, el predio modificó el horario de acceso, que ahora será desde las 17.

“Por cuestiones de seguridad, rogamos al público no acercarse al predio hasta ese horario. A las 14 daremos un nuevo parte por si hubiera algún cambio”, añadieron, y confirmaron que los escenarios y la estructura se encuentran en perfectas condiciones pese a la tormenta.

Tini presenta "Futtura" en Tecnópolis: reprogramación y cambios por el clima La apertura de puertas estaba prevista originalmente para las 13, con diversas actividades a lo largo de la jornada, pero se postergó hasta las 17. El show central, programado para las 21, durará alrededor de tres horas y recorrerá cada etapa de la carrera de la cantante a través de sus tres escenarios.

Debido al temporal, Tini ya debió cancelar la primera de las fechas de debutante show "Futttura", el pasado viernes 24 de octubre. A raíz del mal tiempo, la función fue reprogramada para el lunes 27, en el mismo horario y lugar.

image El comunicado oficial sobre el cronograma del show de Tini en Tecnópolis. Akemusic En aquel momento, el comunicado oficial señalaba: “Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora”. Sobre este sábado, la situación continuará siendo analizada.

Las entradas adquiridas para la fecha original seguirán siendo válidas, y quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución del dinero escribiendo a [email protected]. Futttura, el festival inmersivo de Tini Stoessel "Futttura" es la nueva apuesta de Tini, que trae a su público un festival que invita a recorrer la carrera artística de la cantante, desde sus comienzos en Violetta hasta la actualidad. La propuesta incluye diferentes espacios diseñados para sumergir al público en el universo de la artista y revivir momentos importantes de su carrera. El evento contará con tres escenarios y una puesta en escena de alto impacto, consolidando a Futttura como un hito en la carrera de Tini y ofreciendo a sus seguidores la oportunidad de ser parte de su historia.