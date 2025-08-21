El rapero Lil Nas X fue hospitalizado por una posible sobredosis luego de pasearse en ropa interior en Los Ángeles

De acuerdo con reportes, el artista de 26 años fue visto alrededor de las 4:00 a.m. caminando por Ventura Boulevard.

El rapero Lil Nas X fue hospitalizado de emergencia tras ser encontrado deambulando en ropa interior y botas de vaquero en una de las avenidas más transitadas de Los Ángeles .

El hecho revelado por el portal TMZ ocurrió la madrugada del jueves 21 de agosto y generó preocupación entre sus seguidores y testigos que alertaron a las autoridades.

De acuerdo con reportes, el artista de 26 años fue visto alrededor de las 4:00 a.m. caminando por Ventura Boulevard , únicamente vestido con ropa interior y un par de botas estilo vaquero. En el video difundido por un medio estadounidense, se observa al rapero hablando incoherencias sobre asistir a una fiesta.

En un momento, Lil Nas X tomó un cono de tráfico color naranja y se lo colocó en la cabeza, lo que reforzó la preocupación de los transeúntes sobre su estado de salud. Los testigos describieron la situación como inusual y fuera de control, por lo que decidieron solicitar la intervención policial.

Fuentes cercanas señalaron que varias personas reportaron el incidente al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) bajo la sospecha de que el cantante podría estar atravesando una sobredosis. Posteriormente, fue trasladado a un hospital de la ciudad, donde se encuentra bajo observación médica.

El incidente rápidamente se viralizó en redes sociales, donde sus seguidores expresaron mensajes de preocupación y apoyo al rapero. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial de su equipo de trabajo sobre su estado de salud ni sobre los hechos que lo llevaron a esa situación.

¿Quién es Lil Nas X?

Montero Lamar Hill, conocido como Lil Nas X, alcanzó la fama mundial en 2019 con el éxito “Old Town Road”, tema que fusiona rap y country y que rompió récords en las listas de Billboard. Desde entonces, se consolidó como uno de los artistas más innovadores de la industria musical.

Tras el fenómeno global de su primer sencillo, el rapero lanzó canciones como “Montero (Call Me By Your Name)” y “Industry Baby”, que lograron gran impacto comercial y lo posicionaron como un referente de la música pop y rap contemporánea. Su estilo provocador y creativo lo ha convertido en una figura influyente de la cultura pop.