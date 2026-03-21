El regreso de la banda de K-Pop más famosa del mundo, que se transmitirá por Netflix

Este regreso se cataloga como uno de los más esperados de la industria musical.

La banda surcoreana BTS marca su regreso a los escenarios globales con un evento histórico que se transmitirá en vivo por Netflix. Tras más de tres años de pausa, durante los cuales sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio, el grupo presenta "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG" , un concierto especial que se realizará el 21 de marzo de 2026 en la Plaza Gwanghwamun de Seúl.

Este show celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, "Arirang" , y servirá como antesala de su gira mundial 2026-2027 , que incluirá 82 presentaciones en 34 regiones. Además, Netflix estrenará el documental exclusivo "BTS: The Return" el 27 de marzo, donde se mostrará el proceso creativo detrás del disco y el reencuentro del grupo.

El álbum "Arirang" se lanzará oficialmente el 20 de marzo de 2026 a las 13:00 horas (hora de Corea del Sur), lo que equivale a las 23:00 horas del 19 de marzo en Argentina .

Este trabajo discográfico, producido en colaboración con figuras como Mike WiLL Made-It, Flume, Diplo y Ryan Tedder , incluye 14 canciones que reflejan la evolución artística de BTS desde su debut en 2013. El sencillo principal, "Swim" , lidera la promoción del disco, que marca el primer álbum de estudio completo del grupo desde "Map of the Soul: 7" (2020) .

El concierto "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG" se transmitirá en vivo por Netflix el 21 de marzo a las 20:00 horas (hora de Corea del Sur) , lo que corresponde a las 08:00 horas en Argentina . La transmisión será global y exclusiva de la plataforma, y contará con la dirección de Hamish Hamilton , conocido por su trabajo en eventos como los Premios Oscar y el Super Bowl.

El show combinará canciones del nuevo álbum con clásicos del grupo, ofreciendo una experiencia única para los fanáticos.

Tráiler de BTS: el regreso

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El concierto de regreso de BTS en Corea del Sur

El concierto en la Plaza Gwanghwamun no solo será un evento musical, sino también un hito cultural para Corea del Sur. La producción, a cargo de HYBE y BIGHIT MUSIC, incluirá efectos visuales, pirotecnia y una escenografía diseñada para resaltar la esencia de "Arirang". Tras este show, BTS iniciará su gira mundial "ARIRANG World Tour", que comenzará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, y recorrerá Asia, América del Norte, Europa y Medio Oriente con 82 fechas confirmadas.

Para los fanáticos en Latinoamérica, el concierto en vivo se transmitirá en los siguientes horarios:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica : 05:00 horas.

Colombia, Perú, Panamá, Ecuador : 06:00 horas.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico : 07:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 08:00 horas.

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El regreso de BTS con "Arirang" y su transmisión en vivo por Netflix representa un momento único para la industria del K-Pop. El grupo no solo lanza un nuevo álbum, sino que también reafirma su conexión con el ARMY (su fandom global) a través de un concierto histórico y una gira que los llevará a escenarios de todo el mundo. La alianza con Netflix garantiza que el evento llegue a millones de espectadores, consolidando a BTS como un fenómeno cultural más allá de la música.

BTS

Para quienes deseen ver el concierto, solo necesitan una suscripción activa a Netflix y sintonizar el 21 de marzo a la hora correspondiente en su país. El documental "BTS: The Return", por su parte, ofrecerá un acceso íntimo al proceso detrás del álbum y al significado de este regreso para los integrantes.