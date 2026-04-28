Una serie basada en una novela de Isabel Allende llega a Amazon Prime Video esta semana + Seguir en









La adaptación televisiva de una de las novelas más influyentes de la literatura latinoamericana llega al streaming. Todo lo que tenés que saber antes de ver la mini serie.

La miniserie reconstruye la historia de los Trueba a lo largo de varias generaciones.

La casa de los espíritus, la primera novela de la escritora chilena Isabel Allende, publicada en Barcelona por la editorial Plaza & Janés en 1982 y probablemente una de las más conocidas escritas en español, llega como una mini serie.

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La plataforma de streaming de Amazon, Prime Video, suma una de sus apuestas más ambiciosas del año con la llegada de la adaptación de la icónica novela de Allende. A más de cuatro décadas de su publicación original, la historia vuelve a cobrar vida, pero ahora en formato de serie, con una producción internacional que busca capturar tanto la profundidad emocional como el contexto histórico de la obra.

El estreno va a ser el 29 de abril de 2026, comenzando con el lanzamiento de los primeros tres episodios de esta miniserie de ocho capítulos en total.

En el año 1993 el director Bille August la llevó a los cines, con un reparto excepcional, en el que estaban figuras icónicas del mundo cinematográfico como: Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close y Antonio Banderas. Pero no fue hasta ahora que la historia se adaptó desde el punto de vista de una producción casi complemente chilena y con un reparto hispanohablante. Por este motivo, es que los fans del clásico literario mostraron una gran emoción desde su anuncio.

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De qué trata La casa de La casa de los espíritus La casa de los espíritus es una novela que desde el realismo mágico cuenta la historia de una familia, los Trueba, desde los inicios del siglo XX hasta los años 70, momento en el que Chile atraviesa la dictadura militar de Augusto Pinochet. A lo largo de aproximadamente cincuenta años, en un país que está atravesado por profundas tensiones sociales y políticas aparecen tres generaciones de mujeres en el relato: Clara, Blanca y Alba. Las vidas de ellas se ven marcadas por: el amor

los conflictos familiares

los cambios de una sociedad en transformación El eje principal se enfoca en torno a Clara del Valle, el cual es un personaje clave en la trama, que conecta tanto lo cotidiano como lo sobrenatural. A través de su mirada y de sus escrito, es que se construye una historia donde lo privado y lo histórico se juntan. La serie aborda temas como: la lucha de clases

la violencia política

las desigualdades

mientras incorpora elementos de realismo mágico (que es el sello distintivo de la obra original) Por otro lado, Esteban Trueba representa una figura autoritaria que encarna el poder y la estructura de la época. Su relación con el resto de la familia, especialmente con las nuevas generaciones, refleja tensiones que van más allá de lo personal de cada personaje y va más por el lado de los cambios sociales que atraviesa el país. Tráiler de La casa de los espíritus Embed - La Casa de los Espíritus | Trailer Oficial | Prime Video Elenco de La casa de los espíritus La adaptación cuenta con un reparto internacional, con figuras reconocidas del cine y la televisión: Alfonso Herrera como Esteban Trueba

Dolores Fonzi como Clara del Valle (en su etapa adulta)

Nicole Wallace como Clara del Valle (de joven)

Fernanda Castillo

Juan Pablo Raba como Tío Marcos

Fernanda Urrejola como Blanca Trueba

Maribel Verdú como Tránsito Soto

Aline Küppenheim

Eduard Fernández

Sara Becker

Pablo Macaya

Antonia Zegers Además, la producción cuenta con la participación de la propia Isabel Allende como productora ejecutiva, junto a Eva Longoria, actriz, directora de cine, televisión, y empresaria estadounidense de origen mexicano. Con una historia que combina lo personal con lo político y una puesta en escena ambiciosa, La casa de los espíritus se posiciona como uno de los estrenos más importantes del mes y una de las adaptaciones más esperadas del catálogo de Amazon Prime Video.

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