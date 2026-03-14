El regreso de una de las series juveniles más famosas de la historia que ya llega a Disney+

La plataforma de streaming de Disney publicó uno de los estrenos más esperados por los fanáticos de las series juveniles.

El especial se estrenará el 24 de marzo de 2026 en Disney+ y estará disponible para todos los suscriptores de la plataforma.

El 24 de marzo de 2026, Disney+ estrenará el especial "Hannah Montana: 20° aniversario" , un evento que conmemora dos décadas del estreno de la serie que marcó a toda una generación.

El programa, protagonizado por Miley Cyrus, promete revivir la magia de la producción original con material inédito, entrevistas exclusivas y momentos nostálgicos que transportarán a los fans a la época dorada de la televisión juvenil. El estreno coincidirá exactamente con el vigésimo aniversario del primer episodio, emitido en marzo de 2006, y estará disponible en la plataforma para suscriptores de todo el mundo.

El especial "Hannah Montana: 20° aniversario" será una celebración llena de recuerdos, anécdotas y sorpresas para los seguidores de la serie. Según adelantó Disney+, el programa incluirá recreaciones de escenarios emblemáticos , como el camarín de Hannah y el escenario de sus conciertos, junto con metraje nunca antes visto que mostrará el detrás de cámaras de la producción.

Además, contará con entrevistas a los protagonistas , quienes compartirán sus experiencias y cómo la serie impactó en sus vidas y carreras.

Miley Cyrus, quien interpretó a Miley Stewart/Hannah Montana, será la gran estrella del especial. La artista revive su icónico personaje y reflexiona sobre el legado de la serie, que no solo la lanzó al estrellato, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural.

En declaraciones recientes, Cyrus expresó: "Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que comenzó como una serie de televisión se transformó en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans". El programa también explorará cómo la serie influyó en la música, la moda y la cultura pop de los años 2000, dejando una huella imborrable en millones de espectadores.

hannah-montana-casting-miley-cyrus-cosmopolitan-1661009450

Trailer del aniversario especial 20 de Hannah Montana

Embed - Hannah Montana 20th Anniversary Special Trailer

Quiénes aparecerán en el aniversario especial 20 de Hannah Montana

El especial contará con la participación de Miley Cyrus, quien volverá a encarnar a su personaje más famoso. Junto a ella, Billy Ray Cyrus, su padre en la vida real y en la ficción, será parte central del evento. Ambos compartirán momentos emotivos y recordarán cómo la fama cambió sus vidas para siempre. La presencia de Billy Ray, quien interpretó a Robby Ray Stewart en la serie, añade un toque familiar y nostálgico al especial.

Además, se confirmó la participación de otros miembros del elenco original, como Emily Osment (Lilly Truscott), Mitchel Musso (Oliver Oken), Jason Earles (Jackson Stewart) y Moisés Arias (Rico Suave). Aunque no se detalló el rol exacto de cada uno, su presencia promete revivir la química que los convirtió en un grupo querido por el público. También se rumorea la aparición de Cody Linley (Leslie "Jake" Ryan), aunque aún no hay confirmación oficial.

El especial será conducido por Alex Cooper, conocida por su podcast Call Her Daddy, quien guiará a los espectadores a través de los momentos más destacados de la serie. Cooper entrevistará a los protagonistas y moderará las charlas sobre el impacto de Hannah Montana en la cultura juvenil. La producción, a cargo de HopeTown Entertainment y Unwell Productions, busca ser una carta de amor para los fans, según expresaron los responsables del proyecto.

espec-Miley Cyrus-TELA_opt.jpeg miley cyrus. La ex Hannah Montana, a la altura de Madonna.

El estreno del especial no solo celebra una serie, sino una etapa fundamental en la historia de la televisión infantil y adolescente. Disney+ preparó una oferta promocional para nuevas suscripciones: hasta el 30 de marzo de 2026, los usuarios podrán acceder a dos meses de la plataforma con un precio reducido. Esto permite que tanto los fans originales como las nuevas generaciones disfruten del contenido relacionado con Hannah Montana, incluyendo los episodios clásicos disponibles en el catálogo.

El especial promete ser un viaje emotivo y entretenido, donde la música, los recuerdos y las anécdotas se combinan para homenajear a uno de los programas más influyentes de Disney Channel. Para los seguidores, será una oportunidad única de reconectar con la magia de la serie y descubrir detalles inéditos de su producción.

image

El especial "Hannah Montana: 20° aniversario" se estrenará el 24 de marzo de 2026 en Disney+ y estará disponible para todos los suscriptores de la plataforma. Los usuarios podrán encontrarlo en la sección de novedades o buscando directamente el título en el catálogo. Disney recomendó estar atento a sus redes sociales para conocer la hora exacta de lanzamiento en cada región.