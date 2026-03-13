Disney+ presentó el esperado tráiler del regreso de la serie "Malcolm in the Middle" + Seguir en









La miniserie reúne nuevamente al elenco original con el regreso de Bryan Cranston, Frankie Muniz, Jane Kaczmarek, Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield, Emy Coligado y más.

Una de las comedias más queridas vuelve con un especial de cuatro episodios.

Disney+ dio a conocer el tráiler de la miniserie de cuatro episodios Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta, que estrena el 10 de abril en Disney+ y revive la icónica sitcom Malcolm in the Middle.

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La miniserie reúne nuevamente a Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese), y Emy Coligado (Piama).

A ellos se suman los nuevos integrantes del elenco: Keeley Karsten (Leah, la hija de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la integrante más joven de la familia de Malcolm), Kiana Madeira (Tristan, la novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark (Dewey).

De qué trata Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta En Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta tras mantener durante más de una década a su familia alejada de él y de su hija, Malcolm se ve obligado a regresar a su órbita familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia en su fiesta de 40º aniversario.

Malcom in the Middle _ Tráiler Subtitulado _ Disney+ Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta, de Disney Branded Television, es una producción de 20th Television, parte de Disney Television Studios, y New Regency. Linwood Boomer, creador de la serie original, regresa como escritor y productor ejecutivo, junto a Cranston, Tracy Katsky (KatCo), Gail Berman, y Arnon Milchan, Yariv Milchan y Natalie Lehmann de New Regency.

Ken Kwapis dirige los cuatro episodios y también se desempeña como productor ejecutivo, mientras que Jimmy Simons y Laura Delahaye son coproductores ejecutivos. Los 151 episodios de Malcolm in the Middle se encuentran disponibles en Disney+.

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