Disney plus presenta la cuarta temporada de El Encargado: ¿será la última?

La empresa concreta una entrega más de la exitosa serie protagonizada por Guillermo Francella y plantea un escenario incierto sobre su continuidad.

Las temporadas 1, 2 y 3 de El encargado se encuentran disponibles en Disney+.

La plataforma Disney + incorpora a su catálogo una nueva entrega de una de sus producciones más comentadas , con el regreso de Guillermo Francella en el rol central. La serie vuelve con una narrativa más ambiciosa, que intensifica el conflicto y coloca a su protagonista en un contexto mucho más hostil, donde cada decisión tiene consecuencias más profundas. En esta etapa, la historia apuesta por un tono más tenso y político , ampliando el alcance del relato y el impacto de las acciones del personaje.

El estreno está previsto para el 1° de mayo , fecha en la que se liberarán todos los episodios de manera simultánea. Esta modalidad busca potenciar el consumo intensivo y sostener el interés de una audiencia, que ya siguió las tres temporadas anteriores disponibles en la plataforma. En esta nueva entrega, Eliseo alcanza un nivel de poder inédito dentro del país, pero esa posición lo expone a una amenaza directa que pone en riesgo su estabilidad y su futuro, elevando la tensión dramática a su punto más alto.

La historia introduce un conflicto que combina ambición, disputa personal y una tensión en aumento. Eliseo queda en el centro de una maniobra impulsada por su rival histórico, Matías Zambrano , quien lidera una conspiración con el objetivo de perjudicarlo. El enfrentamiento entre ambos escala a niveles extremos y construye un duelo sin límites claros , donde cada movimiento tiene consecuencias tanto personales como políticas, sosteniendo el interés a lo largo de toda la temporada.

La construcción del protagonista mantiene su rasgo distintivo: Eliseo se mueve en una zona ambigua, tomando decisiones que oscilan entre la conveniencia y el riesgo. En este contexto, apuesta todo en un escenario donde incluso su vida entra en juego, lo que instala la incógnita sobre un posible desenlace definitivo.

El elenco conserva figuras reconocidas y suma nuevas incorporaciones. Guillermo Francella retoma el rol principal, acompañado por Gabriel Goity, junto con el regreso de actores que ya formaron parte de la historia. La continuidad del reparto contribuye a sostener la identidad de la serie, al mismo tiempo que amplía su universo narrativo.

El equipo creativo mantiene nombres centrales en la conducción del proyecto. Jerónimo Carranza asume el rol de showrunner junto a Mariano Cohn y Gastón Duprat, quienes también participan en la creación de la serie. La dirección queda a cargo de Florencia Momo, con Martín Hodara como responsable del último episodio.

El desarrollo del guion cuenta con Emanuel Diez como head writer y la colaboración de Diego Bliffeld, lo que asegura estabilidad en el tono y en la estructura narrativa. El lanzamiento se apoya además en material promocional ya disponible, con la difusión del tráiler y el póster oficial en la antesala del estreno para reforzar la expectativa del público.

Las temporadas anteriores continúan disponibles dentro de Disney+, que mantiene accesibles las primeras tres entregas completas.

Tráiler de El Encargado, temporada 4

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Reparto El Encargado