Wanda Nara solicitó una restricción perimetral contra Mauro Icardi

Wanda se presentó puntualmente, acompañada por su abogado, mientras que Mauro Icardi no acudió. Desde su entorno legal explicaron que su presencia no era obligatoria según el decreto judicial y que prefirió no asistir al saber que Wanda estaría presente. Según sostuvieron sus representantes, con su ausencia no se incumplió ninguna medida, ya que consideraron suficiente la representación legal.