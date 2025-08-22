Emilia Attías le respondió a los fans de "Casi Ángeles" que sueñan con que tenga un romance con Nico Vázquez







La actriz estuvo en el programa de Mario Pergolini y aclaró sin rodeos el vínculo que la une al actor tras confirmarse su separación de Gimena Accardi.

Emilia Attias, Nico Vázquez y la posiblidad de un nuevo romance.

Emilia Attias sorprendió el jueves por la noche en el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en eltrece, cuando respondió a la pregunta que los fanáticos de Casi Ángeles se hacen desde hace años: ¿podría existir un romance con Nico Vázquez?

Durante la entrevista, Pergolini recordó que en redes sociales comenzó a circular nuevamente el deseo de los seguidores de ver a Attias y Vázquez juntos fuera de la ficción. “Hace un par de días, cuando dijimos que ibas a venir, en Twitter empezó a circular un deseo de un montón de gente que veía en Nico y vos una pareja en la ficción. Entonces están todos contentos como diciendo, ¡están los dos solos!”, le planteó el conductor.

La reacción fue inmediata y con humor. “Les voy a decir: yo no estoy sola. Sorry, chicos, estrólense. Estrolé el sueño. Somos muy amigos con Nico, chicos. No va a pasar. Es como un hermano y yo soy como una hermana”, contestó la actriz, bajando cualquier especulación.

Tras desestimar la posibilidad de una relación amorosa con Vázquez, Attias profundizó en otro tema que también generó repercusión: su mirada sobre la infidelidad. Aunque no dio demasiados detalles, dejó entrever que para ella no todo se reduce a lo físico y que la fidelidad es un concepto más amplio.

Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron su divorcio En un panorama complicado, luego de la confesión en vivo por parte de la actriz y conductora sobre una infidelidad, la ahora expareja finalizó el divorcio y le puso fin al vínculo de manera legal.

En un principio, parecía que Gimena y Nico realizarían los trámites de forma un poco más pausada, pero decidieron acelerar el proceso legal, tras el rumor de infidelidad y la posterior confesión. Sin embargo, la expareja habría llegado junta a firmar los papeles, siguiendo con la línea de respeto y amor que vienen mostrando, a pesar de la difícil situación. Ambos vivieron un momento “muy movilizante”, tras ocho años y medio de casados y 18 de relación.

