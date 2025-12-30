Ryan Coogler dio detalles del guion de la película "Black Panther 2" antes de la muerte de Chadwick Boseman + Seguir en









El guionista y director recordó cómo fue trabajar en el guion que finalmente el actor fallecido en 2020 no pudo protagonizar.

Coogler y Boseman en el rodaje de "Black Panther".

El director y guionista Ryan Coogler detalló la visión original de Black Panther 2 antes de la muerte de la estrella Chadwick Boseman por cáncer de colon a la edad de 43 años en agosto de 2020.

"Lo terminé y le pedí que lo leyera, pero estaba demasiado enfermo para leer, hermano. Fue más o menos así", explicó en un nuevo episodio del podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz.

“Lo importante del guion era algo llamado el Ritual de los 8, donde, cuando un príncipe cumple 8 años, tiene que pasar 8 días en el bosque con su padre”, explicó el guionista y director de Sinners.

“La regla es que durante esos 8 días, el príncipe puede hacerle cualquier pregunta a su padre y este tiene que responder. Durante esos 8 días, Namor [interpretado por Tenoch Huerta en Black Panther: Wakanda Forever] lanza un ataque… y era una versión diferente de Namor en ese guion, pero tenía que lidiar con alguien increíblemente peligroso, pero debido a este ritual, su hijo tenía que estar a su lado todo el tiempo… o tendrían que violar este ritual que nunca se había roto. Era una locura, y Chadwick iba a arruinarlo, pero la vida es como es”.

Coogler continuó hablando del borrador de 180 páginas que había escrito: "Me encantó ese guion. Invertí muchísimo en esa versión de la película porque sentí que había llegado a conocer a Chadwick como actor... Le di muchas vueltas a Chad en la primera Pantera, pero me di cuenta de que apenas estaba arañando la superficie".

Sin embargo, el cineasta, que está en las primeras etapas de revivir The X Files para la televisión, señaló que con la secuela de Black Panther "tuvo la oportunidad de hacer una película sobre mujeres, lo cual fue tan... me encanta esa película". Ryan Coogler y el futuro de Black Panther Coogler, quien desde entonces confirmó que la tercera entrega de Marvel será su próximo proyecto, dijo sobre Black Panther 3 que entiende a aquellos que son escépticos sobre una nueva entrega. “Lo hago por mi corazón. Llevo esta película en el corazón”, explicó. “Y sí, viéndolo desde fuera, podrías decir: '¿Por qué este maldito tipo hace otra de esas?'. Pero no pasa nada, la pregunta tiene sentido. Y mi trabajo como cineasta es demostrar por qué”.

