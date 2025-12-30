Marvel presentó un nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday" centrado en Thor de Chris Hemsworth + Seguir en









La película de Marvel llegará a los cines en diciembre de 2026.

Marvel presentó el segundo adelanto Avengers: Doomsday, y esta vez se centra en Thor, interpretado por Chris Hemsworth.

El nuevo avance llega una semana después de que el Capitán América interpretado por Chris Evans apareciera en el primer tráiler de "Doomsday", que se proyectó durante los preestrenos de Avatar: Fuego y Cenizas.

Ese primer avance reveló que el Capi regresaría para "Doomsday" y que, sorprendentemente, tiene un hijo. De igual manera, el avance de Thor gira en torno a él rezando para mantener a salvo a su hija adoptiva, Love (presentada en Thor: Love and Thunder de 2022), mientras responde una vez más al llamado de la batalla.

Cómo es el nuevo adelanto de Avengers: Doomsday El avance comienza en un bosque soleado y tranquilo, similar a la idílica granja del avance de Capitán América. Thor reza a su difunto padre, el dios nórdico Odín, para que le dé la fuerza necesaria para mantener a salvo a su nueva hija mientras presumiblemente se prepara para unirse a los Vengadores y enfrentarse al Doctor Doom (Robert Downey Jr.) en "Doomsday". El avance muestra un breve vistazo de Love, quien ha crecido un poco desde "Love and Thunder". Thor, vestido con ropa informal, la besa en la frente mientras ella yace en la cama y su narración seria continúa.

Avengers_ Doomsday _ Estreno 17 de diciembre 2026, solo en cines (1) Love (interpretada por India, la hija real de Hemsworth) es en realidad hija del villano Gorr, el Carnicero de Dioses (Christian Bale). En "Love and Thunder", Gorr busca vengarse de todos los dioses tras no obtener respuesta a sus plegarias para salvar a su difunta hija. Sin embargo, al final, Gorr desiste de su venganza y logra resucitar a Love antes de morir. En sus últimos momentos, Gorr le hace prometer a Thor que criará a Love como si fuera su propia hija. Love se une entonces a Thor en sus aventuras y empuña su martillo Rompetormentas.

Elenco de Avengers: Doomsday Hemsworth ya había sido anunciado para protagonizar Avengers: Doomsday, junto a muchos otros actores de Marvel, a principios de este año. Se enfrentará al Doctor Doom con la ayuda de Evans, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke y Simu Liu. "Doomsday" reunirá no solo a los Avengers, sino también a las estrellas de Fantastic Four Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, además del elenco de "Thunderbolts" Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman. Saltando del universo "X-Men" de Fox, la película definitiva de equipo también contará con Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum y Rebecca Romijn. Avengers: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, llegará a los cines del mundo el 17 de diciembre de 2026.

