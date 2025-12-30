El actor Idris Elba será nombrado Caballero del Reino Unido en reconocimiento a su labor social

A diferencia de premios artísticos, este honor puede concederse por servicios a la cultura, la ciencia, el deporte, la educación o causas humanitarias.

Idris Elba recibirá el título de Caballero en el Reino Unido después de que el actor encabezara la lista de nombres en los honores de Año Nuevo 2026.

Elba está siendo reconocido por su trabajo de caridad, en particular una campaña contra el crimen con arma blanca y la Fundación Elba Hope que creó junto con su esposa.

Otro gran honor fue para la comediante, escritora y actriz Meera Syal , mejor conocida por el innovador programa de televisión “The Kumars at No 42”, quien se convierte en dama por sus servicios a la literatura, el teatro y la caridad.

Mientras tanto Cynthia Erivo será nombrada MBE (Miembro del Imperio Británico). También recibieron el título de MBE Tina McFarling , exdirectora de comunicaciones estratégicas del British Film Institute (y miembro fundadora del UK Film Council), y David Gurney , exdirector del laboratorio cinematográfico del Archivo Nacional del BFI. Ambos dimitieron de sus cargos en el verano de 2025.

Los honores OBE (Orden del Imperio Británico) fueron para el autor de “Thursday Murder Club” y presentador de televisión Richard Osman , el comediante de “Little Britain” Matt Lucas , el escritor de “Last of the Summer Wine” Roy Clarke , la actriz Sally Lindsay , el comediante Bill Bailey , la estrella de televisión infantil Paul Chuckle y el actor Warwick Davis .

Además del grupo habitual de políticos, activistas y atletas, otros homenajeados en la lista anual de Año Nuevo incluyeron a las cantantes Ellie Goulding y Eve Graham, el chef de televisión Marcus Wareing, el presentador de reality shows Phil Spencer, la presentadora deportiva Gabby Logan y el comentarista de fútbol Clive Tyldesley.

Qué significa este reconocimiento del Reino Unido

Ser Caballero o Dama de la Orden del Imperio Británico implica ingresar a una tradición centenaria del Reino Unido, donde la Corona reconoce contribuciones excepcionales a la sociedad. A diferencia de premios artísticos, este honor puede concederse por servicios a la cultura, la ciencia, el deporte, la educación o causas humanitarias.

El título permite anteponer “Sir” o “Dame” al nombre, aunque no conlleva privilegios políticos ni económicos. Es más que nada un reconocimiento simbólico, ligado al prestigio y a la historia del imperio británico. A lo largo de los años, figuras del entretenimiento como actores, músicos y escritores se incluyeron por el alcance social de su trabajo.