Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se divorciaron e inician un nuevo ciclo







A pesar del reciente escandalo luego de que Gimena confirmara su infidelidad, el divorcio resultó en buenos términos.

La pareja se separó luego de 8 años y medio de casados y 18 de relación.

Uno de los temas del año en materia de espectáculos es sin duda, la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. En un panorama complicado, luego de la confesión en vivo por parte de la actriz y conductora sobre una infidelidad, la ahora expareja finalizó el divorcio y le puso fin al vínculo de manera legal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un principio, parecía que Gimena y Nico realizarían los trámites de forma un poco más pausada, pero decidieron acelerar el proceso legal, tras el rumor de infidelidad y la posterior confesión. Sin embargo, la expareja habría llegado junta a firmar los papeles, siguiendo con la línea de respeto y amor que vienen mostrando, a pesar de la difícil situación. Ambos vivieron un momento “muy movilizante”, tras ocho años y medio de casados y 18 de relación.

La división de los haberes de Gimena Accardi y Nico Vázquez Nico Vázquez Gimena Accardi.jpg La expareja se separó legalmente durante la tarde de hoy Finalizado el vínculo amoroso, Gimena Accardi y Nico Vázquez deberán continuar con el procedimiento legal. La división de los haberes de la pareja será "en buenos términos", según dejó entrever la expareja. Gimena está viviendo en la casa en la que residían cuando eran pareja, mientras que Nicolás compró un departamento este año en el que está viviendo. Por otro lado, suelen trabajar en conjunto en programas de televisión y producciones, y la idea en esta nueva etapa es seguir colaborando cuando las oportunidades se presenten.

Nico Vázquez sobre la infidelidad de Gimena Accardi: "Yo la perdoné" El pasado 19 de agosto, Nicolás Vázquez fue abordado en la puerta del Teatro Lola Membrives por movileros y declaró que: "No tomen partido por ninguno, el mejor partido que pueden tomar es desearnos lo mejor a los dos. Yo la perdoné y le dije que esto no la define", enfatizó. Por otro lado, habló sobre la presencia de los medios: “Gracias por estar acá. Me da mucha vergüenza porque no puedo creer la cantidad de medios que hay acá”, dijo y señaló que la verdad de su ruptura es la que contó Accardi la misma mañana del 19 en Olga. "La realidad es esa, la que dijo ella ante algunas cosas que ella sintió que necesitaba aclarar”, sostuvo.

Temas Vázquez

divorcio

Espectáculos