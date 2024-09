Eminem será el encargado de abrir los MTV Video Music Awards

El artista, que está empatado con Peter Gabriel por la mayor cantidad de victorias de un artista masculino solista en la historia de los VMA, regresará al escenario del programa por primera vez desde 2022, cuando actuó con Snoop Dogg, y abrió el programa por última vez en 2010 con un dueto en su éxito "Love the Way You Lie" con Rihanna.