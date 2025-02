Tras declararse nazi y revelar su admiración por Hitler, Kanye West abandonó la red social X

Además de su discurso racista continuó con su afirmación de tener "dominio" sobre Bianca Censori, diciendo que la polémica aparición de su esposa en la alfombra roja de los premios Grammy sólo fue posible gracias a su "permiso".

Negando que el divisivo look fuera un movimiento "feminista", Ye escribió: "Tengo dominio sobre mi mujer. Esto no es una mierda feminista. Ella está con un multimillonario, ¿por qué escucharía a cualquiera de ustedes, perras tontas y quebradas?".

Continuó: "La gente dice que el look de la alfombra roja fue decisión suya... Sí, yo no la obligo a hacer nada que ella no quiera, pero definitivamente no habría sido capaz de hacerlo sin mi aprobación, estúpidos peones wokes". Concluyó: "No tengo respeto ni empatía por nadie vivo, porque nadie vivo puede joderme. Pero quiero a algunas personas y les hago favores".