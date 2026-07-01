Escándalo total: la China Suárez se habría ido de la casa de Mauro Icardi tras una fuerte pelea

Aseguran que la actriz abandonó la vivienda junto a sus hijos y un perro luego de una discusión con el futbolista, en medio del escándalo por su acercamiento a Ekaterina Ojeda.

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi habría entrado en una fuerte crisis luego de un nuevo conflicto vinculado a la polémica noche en Tequila, donde el futbolista quedó en el centro de la escena por su acercamiento a Ekaterina Ojeda .

La actriz habría decidido abandonar la casa de Nordelta que compartía con el delantero y se habría instalado en una propiedad que compró el año pasado en el barrio San Jorge. De acuerdo con esa versión, Suárez se fue con sus dos hijos menores, un bolso y uno de sus perros.

La información compartida por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda surgió después de que Icardi fuera visto caminando por el Centro Comercial de Nordelta junto a sus hijas, pero sin la compañía de la actriz. Ese detalle llamó la atención porque, según remarcó Latorre, la pareja solía mostrarse junta en casi todas sus salidas públicas y familiares.

“Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos”, sostuvo la conductora, antes de asegurar que la actriz dejó la vivienda hace cuatro días.

De acuerdo con la versión difundida en el programa, la crisis entre la China Suárez e Icardi habría comenzado tras la noche en Tequila y se habría agravado en los últimos días. Latorre aseguró que la actriz habría encontrado mensajes vinculados a una tercera persona cercana a Ekaterina Ojeda, la joven que quedó envuelta en la polémica con el futbolista.

Según el relato de la periodista, Icardi habría intentado conseguir el contacto de Ojeda a través de otra persona. Esa situación habría provocado una fuerte discusión en la pareja y habría sido el detonante para que la actriz decidiera irse de la casa.

“Hicieron una muy fuerte discusión. Venía todo mal desde lo de Tequila”, afirmó Latorre, al explicar el supuesto origen de la separación.

Mientras tanto, la China Suárez habría comenzado una nueva rutina lejos del futbolista. Según detallaron, permanece en su casa de San Jorge, sale a caminar por el barrio, almuerza en el house con sus hijos y mantiene un trato cordial con los vecinos. Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente la separación. Sin embargo, las versiones sobre la crisis volvieron a poner a la pareja en el centro de la escena mediática.

Quién es Ekaterina Ojeda, la joven involucrada en el polémico episodio entre La China e Icardi

Según la información que figura en su perfil de LinkedIn, Ekaterina Ojeda nació el 8 de mayo de 2004 y actualmente cursa el primer año de Diseño Industrial en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Oriunda de Garín, en la provincia de Buenos Aires, se define como una persona carismática, creativa, resolutiva y perseverante. Además de sus estudios, acumuló experiencias laborales en atención al público, tareas de voluntariado y trabajo como niñera.

La repentina exposición mediática también tuvo impacto en sus redes sociales. Aunque no cuenta con publicaciones en su feed de Instagram, su perfil reúne cerca de 40.000 seguidores, una cifra que creció tras la viralización del episodio que la involucró con Mauro Icardi y la China Suárez.

En las imágenes destacadas de su cuenta se pueden ver algunas postales de su vida cotidiana: salidas con amigas, viajes a la costa junto a familiares y seres queridos, jornadas de verano al aire libre y algunos de los looks que suele compartir con sus seguidores.