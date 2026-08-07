Tras destrabarse su situación judicial en Argentina, aseguran que el delantero argentino está en la mira de un club de España. Además, su pareja planifica la mudanza a un barrio de lujo en la capital española.

Un club español quiere a Mauro Icardi y la China Suárez busca casa en Madrid

En medio de los escándalos judiciales y mediáticos que rodean su separación, el futuro profesional de Mauro Icardi podría dar un giro impactante en las próximas horas. Actualmente sin club pero con la restricción de salida del país ya levantada por la Justicia, el delantero argentino se encuentra en la mira de un importante equipo de la Liga de España.

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Según reveló el periodista español Roberto Antolín en diálogo con Juan Etchegoyen , el club fuertemente interesado en fichar al atacante rosarino es el Rayo Vallecano , institución con sede en Madrid.

El periodista detalló que la entidad madrileña cuenta con el respaldo económico necesario tras una reciente venta millonaria en el mercado de pases.

"El club que quiere contratar a Icardi es el Rayo Vallecano. Hace poco vendieron a un futbolista por 25 millones de euros y le sobra dinero para pagarle a Mauro" , afirmó Antolín, quien definió la posible operación como una apuesta por un "pase galáctico", en una entrevista con el periodista argentino Juan Etchegoyen.

No obstante, desde la directiva del Rayo Vallecano evalúan dos aspectos clave antes de oficializar la propuesta formal: la inactividad y el estado físico actual del jugador, sumado a la alta exposición mediática que acompaña su vida personal.

La mudanza a Madrid con la China Suárez

El eventual traspaso al fútbol español coincide plenamente con los planes personales de la pareja. Según la información brindada, Icardi y Eugenia "China" Suárez ya se encuentran buscando vivienda en la capital española.

La pareja estaría analizando propiedades en exclusivas urbanizaciones de lujo como La Moraleja, La Finca y Boadilla del Monte. Madrid es una plaza estratégica para la actriz, cuyo representante reside en esa ciudad y donde cuenta con amplias oportunidades de trabajo.

Si las negociaciones avanzan según lo previsto, el atacante armará las valijas en las próximas horas para firmar un contrato clave y encarar una nueva etapa futbolística y personal en Europa.