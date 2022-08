El impensado escándalo entre Piñón Fijo y sus hijos suma un nuevo capítulo

Por su parte, Sol, la madre de Luna, hizo un fuerte descargo donde sostuvo: “Él está desaparecido de nuestras vidas, después del último de tantos maltratos”. Su hermano Jeremías salió a apoyarla y confirmar sus dichos y ahora, su madre también se sumó a la polémica mediática.

image.png

Karina Suárez, exesposa de Piñón y madre de Sol y Jeremías, compartió una historia en su cuenta con un mensaje del Colectivo educación inicial de Córdoba, que dice: “Desnaturalicemos el maltrato”. De esta manera apoyó a su hija luego de que acusara de maltrato a su padre.

El descargo de la hija de Piñón fijo tras el posteo de su padre

Luego del inesperado posteo del intérprete de “Chu Chu Ua”, su hija Sol hizo un contundente descargo en sus redes a través del cual dio su versión de los hechos. “Me veo obligada a expresarme por este medio en un tema de índole privado, dado que los días pasaron y mi padre no salió a defender a sus hijos de tremendas acusaciones gratuitas e injustas”, manifestó.

“Hace ocho meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas, después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de los 35 años. Pero jamás le prohibí ver a sus nietos”, sostuvo y agregó: “Esperé algún gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros límites y condiciones, pero no apareció. Ni cuando nació mi bebé. En julio, León estuvo internado con una bronquitis aguda y tampoco apareció”.

Para finalizar, indicó: “Si antes disfracé, oculté y protegí a ese personaje, es porque el amor incondicional de una hija a un padre fue más fuerte. O quizás porque la esperanza al ‘cambio’ siempre se mantuvo prendida hasta hoy. Hace 34 años que conocen a un personaje; yo hace 35, a la persona que está detrás: mi papá”.