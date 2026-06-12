Fusión Paramount-Warner Bros.: el Departamento de Justicia dio luz verde a la operación de u$s110.000 millones + Agregar ámbito en









La División Antimonopolio aprobó la operación sin imponer condiciones ni exigir desinversiones, eliminando el principal obstáculo regulatorio federal. Las acciones de Paramount Skydance treparon 3,8% y las de Warner Bros. Discovery subieron 0,4% en las operaciones del after hours.

El Departamento de Justicia no encontró problemas estructurales de competencia lo suficientemente significativos.

La División Antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance Corp, valorada en aproximadamente u$s110.000 millones, sin imponer ninguna condición al acuerdo. La noticia fue reportada por Politico y corroborada por Newsmax y Quiver Quantitative.

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Al conceder la aprobación sin exigir desinversiones ni medidas correctoras de conducta, los reguladores señalaron que no encontraron problemas estructurales de competencia lo suficientemente significativos como para justificar una intervención. El resultado supone una victoria importante para Paramount Skydance, que pasó meses sorteando el escrutinio regulatorio.

El camino hacia la aprobación no estuvo exento de fricciones. Antes de la aprobación, Paramount Skydance acusó públicamente a Netflix de intentar "envenenar a los reguladores y otras partes interesadas" en contra de la operación, lo que evidencia con qué intensidad las plataformas de streaming rivales siguieron el destino del acuerdo.

La senadora Elizabeth Warren se mostró crítica con la aprobación, calificándola de "pésima noticia" para la ciudadanía estadounidense e instó a los fiscales generales estatales a bloquear el acuerdo. "El acuerdo entre Paramount y Warner Bros. ha apestado a corrupción y tráfico de influencias. Esta lucha no ha terminado", declaró Warren en X.

Una fusión que redefinirá el streaming y desafiará a Netflix, Disney y Amazon Si los pasos regulatorios restantes avanzan sin contratiempos, la empresa combinada controlaría un amplio portfolio que abarca estudios cinematográficos, cadenas de cable y plataformas de streaming, redefiniendo el panorama competitivo que Netflix, Disney y Amazon han dominado en los últimos años. Una entidad de semejante escala alteraría el tablero de la industria del entretenimiento global de manera estructural.

Ni Paramount Skydance ni Warner Bros. Discovery habían publicado declaraciones oficiales en respuesta a la aprobación del Departamento de Justicia en el momento de la publicación, y no se ha dado a conocer un calendario confirmado de cierre. Con el visto bueno federal en la mano, ambas compañías deberán ahora resolver los pasos regulatorios estaduales que la senadora Warren ya activó como próximo frente de resistencia.