La tercera temporada de The Last of Us enfrenta un cambio en su calendario de producción que podría impactar de manera directa en la fecha prevista para su llegada a HBO Max. La decisión de interrumpir temporalmente parte del rodaje en Canadá encendió las alertas entre los seguidores de la serie basada en el videojuego de Naughty Dog.
La serie The Last of Us preocupa con su fecha de lanzamiento, tras una demora en la filmación
Los registros de producción de Columbia Británica indican que la tercera temporada, identificada bajo el nombre de trabajo Calm Current, canceló sus actividades.
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A pesar de esta pausa, la fecha de finalización del rodaje continúa programada para el 27 de noviembre. El cronograma original contemplaba el inicio de la fotografía principal el 3 de marzo de 2026. Las temporadas anteriores sirven como referencia para comprender la complejidad de la producción. La primera entrega necesitó cerca de un año para completar la grabación de sus nueve episodios, antes de estrenarse el 15 de enero de 2023.
La segunda temporada presentó un esquema diferente. Aquella etapa completó siete capítulos tras poco más de seis meses de trabajo, entre febrero y agosto de 2024. Posteriormente, atravesó un proceso de postproducción, que se extendió durante ocho meses, hasta su estreno el 13 de abril de 2025.
De qué trata The Last of Us 3
La nueva temporada continuará inspirándose en los acontecimientos narrados en The Last of Us: Parte II. El enfoque argumental cambiará respecto de etapas anteriores y colocará a Abby como una de las figuras centrales de la historia.
La interpretación de Kaitlyn Dever tendrá un peso mayor dentro de la trama. El relato dejará parcialmente el punto de vista de Ellie, para profundizar en el recorrido de Abby y en los sucesos que marcaron su vida. La serie buscará desarrollar aspectos del pasado de Abby que hasta ahora permanecieron fuera del centro narrativo. Ese abordaje permitirá explorar elementos previos a su encuentro con Ellie y Joel.
Otro de los ejes previstos involucra el conflicto que atraviesa la ciudad de Seattle. La historia examinará la disputa entre el Frente de Liberación de Washington y los Serafines, dos grupos enfrentados dentro del universo de la franquicia. Las primeras imágenes registradas durante la producción también anticiparon la presencia de Lev y Yara. Ambos personajes ocupan un lugar importante dentro de los acontecimientos vinculados al recorrido de Abby.
Reparto de The Last of Us
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Pedro Pascal como Joel Miller
Bella Ramsey como Ellie Williams
Gabriel Luna como Tommy Miller
Isabela Merced como Dina
Young Mazino como Jesse
Kaitlyn Dever como Abby Anderson
Rutina Wesley como Maria Miller
Danny Ramirez como Manny Alvarez
Tati Gabrielle como Nora Harris
Spencer Lord como Owen Moore
Ariela Barer como Mel
Jeffrey Wright como Isaac Dixon
Anna Torv como Tess
Nico Parker como Sarah Miller
Merle Dandridge como Marlene
Nick Offerman como Bill
Murray Bartlett como Frank
Storm Reid como Riley
Melanie Lynskey como Kathleen
Lamar Johnson como Henry
Keivonn Woodard como Sam
Scott Shepherd como David
Kaitlyn Dever (Abby)
Isabela Merced (Dina)
Young Mazino (Jesse)
Danny Ramirez (Manny)
Tati Gabrielle (Nora)
Ariela Barer (Mel)
Spencer Lord (Owen)
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