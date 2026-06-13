La serie The Last of Us preocupa con su fecha de lanzamiento, tras una demora en la filmación

La tercera temporada de The Last of Us enfrenta un cambio en su calendario de producción que podría impactar de manera directa en la fecha prevista para su llegada a HBO Max . La decisión de interrumpir temporalmente parte del rodaje en Canadá encendió las alertas entre los seguidores de la serie basada en el videojuego de Naughty Dog.

A pesar de esta pausa, la fecha de finalización del rodaje continúa programada para el 27 de noviembre. El cronograma original contemplaba el inicio de la fotografía principal el 3 de marzo de 2026 . Las temporadas anteriores sirven como referencia para comprender la complejidad de la producción. La primera entrega necesitó cerca de un año para completar la grabación de sus nueve episodios, antes de estrenarse el 15 de enero de 2023.

La segunda temporada presentó un esquema diferente. Aquella etapa completó siete capítulos tras poco más de seis meses de trabajo , entre febrero y agosto de 2024. Posteriormente, atravesó un proceso de postproducción, que se extendió durante ocho meses, hasta su estreno el 13 de abril de 2025.

La nueva temporada continuará inspirándose en los acontecimientos narrados en The Last of Us: Parte II . El enfoque argumental cambiará respecto de etapas anteriores y colocará a Abby como una de las figuras centrales de la historia.

La interpretación de Kaitlyn Dever tendrá un peso mayor dentro de la trama. El relato dejará parcialmente el punto de vista de Ellie, para profundizar en el recorrido de Abby y en los sucesos que marcaron su vida. La serie buscará desarrollar aspectos del pasado de Abby que hasta ahora permanecieron fuera del centro narrativo. Ese abordaje permitirá explorar elementos previos a su encuentro con Ellie y Joel.

Otro de los ejes previstos involucra el conflicto que atraviesa la ciudad de Seattle. La historia examinará la disputa entre el Frente de Liberación de Washington y los Serafines, dos grupos enfrentados dentro del universo de la franquicia. Las primeras imágenes registradas durante la producción también anticiparon la presencia de Lev y Yara. Ambos personajes ocupan un lugar importante dentro de los acontecimientos vinculados al recorrido de Abby.

Reparto de The Last of Us