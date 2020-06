Europa reacciona con ambivalencia ante el online

“Al cabo de un mes, solo para la ‘Escuela de las mujeres’, de Molière, un cuarto de las visitas procedían del extranjero. La prensa británica se hizo eco. Incluso The Guardian le dedicó una crítica”, indicó Stéphane Braunschweig, director del Teatro del Odeón, que hizo la puesta en escena en 2018. “Solo teníamos subtitulada esa pieza. Después, subtitulamos “Tartufo” y “El misántropo”. Al ver el número de visitas del extranjero, nos dijimos que había que ampliar la oferta”, agrega el director. En Rusia también se alegran de la visibilidad creciente de los teatros, paradójicamente en este periodo en que están cerrados. “Millones de personas nos ven. Es una forma importante de entregar los tesoros de la cultura rusa”, aseguró Valery Gergiev, el célebre director de orquesta y director general del Teatro Mariinsky de San Petersburgo, que registró 50 millones de visitas desde el 19 de marzo.

“En lugar de 2.000 espectadores por concierto, hemos tenido centenares de miles de telespectadores”, precisó. El English National Ballet (ENB) registró un aumento de 70.000 seguidores en Facebook y YouTube en dos meses. “Quiero creer que se ha abierto una ventana a nuestro mundo y que la gente que no tenía el valor de ir al teatro ha visto quizá su primer ballet en línea” y que “emergerá un nuevo público” cuando reabran las salas, dijo su directora, Tamara Rojo. Pero sólo una minoría de teatros se ha beneficiado financieramente. El Metropolitan Opera de New York, agobiado por un déficit de 66,6 millones de dólares, despidió a parte de sus empleados. El Met atrajo a 19.000 donantes nuevos y el número de abonados a su sistema VOD (video a la demanda) pasó de 15.000 antes de la pandemia a 33.000.

A pesar de este “tsunami” digital, las salas quieren creer en un regreso del público. “Habrá gente que tenga miedo al principio”, dijo Michel Franck, director general del Teatro de los Campos Elíseos. “Pero no creo, al menos no lo espero, que la gente vaya a preferir la pantallita hogareña a las salas”, señala. “Nada reemplaza a un espectáculo en vivo. Ver una ópera o un concierto en una computadora o en la televisión no tiene nada que ver con compartir las emociones con la sala”, agrega. Para Peter Gelb, director del Met, “si el público no viene al teatro, el espectáculo en vivo no sobrevivirá. La pantalla es solo un recuerdo de lo que se vio en el escenario”.

Desconfianza

Otros son más desconfiados. “Está claro que hay un riesgo en el streaming”, dice Vladimir Urin, director del Bolshoi de Moscú, que puso fin al streaming de sus obras (9,5 millones de visitas). En cambio, según Tamara Rojo, en el futuro “un espectáculo podrá tener dos vidas, una en el teatro y otra digital, muy distinta”. En Los Ángeles, el coreaógrafo Benjamin Millepied lanzó una plataforma de pago, a 10 dólares mensuales. Sin embargo, los teatros europeos subvencionados son reacios a dar ese paso, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos. Según Vincent Agrech, productor y crítico en la revista Diapason, “los teatros mantienen la gratuidad por miedo a perder el lazo con el público”. “Sin embargo, a los artistas, este ‘open bar’ de retransmisiones gratuitas les da mala espina”, pues ceden sus derechos gratuitamente o reciben sumas simbólicas, advierte Agrech. Según él, el modelo podría “generar malas prácticas” pues “la gratuidad desvaloriza el trabajo artístico”.