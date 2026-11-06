Expectativa papal: 10 películas y series para prepararse para la llegada de León XIV

Un repaso por grandes producciones, de relatos históricos a sucesos contemporáneos, cargadas de simbolismo, fe y poder.

Desde comedias a dramas, 10 producciones audiovisuales ideales para este fin de semana.

A pocos días de que finalmente se concrete la esperada visita del papa León XIV a la Argentina , una buena forma de matizar la espera es repesar algunas películas, series o documentales que retratan el universo papal.

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A lo largo de la historia el cine ha explorado los misterios, intrigas y desafíos del Vaticano , ofreciendo retratos fascinantes sobre papas reales y ficticios, así como de los secretos que rodean a los cónclaves. En esta nota repasamos las mejores producciones que abordan el papado, la elección del sucesor de San Pedro y más. Desde grandes relatos históricas hasta sucesos contemporáneos, todos cargados de simbolismo, fe y poder.

El documental aborda la ascensión al papado del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost (quien adoptó el nombre de León XIV), el primer pontífice de origen estadounidense y con estrechos lazos con América Latina tras su labor pastoral en Perú.

En medio de una crisis profunda de la Iglesia católica, el papa Benedicto XVI forja una alianza impensada con el futuro papa Francisco. Basada en hechos reales.

Fue dirigida por Fernando Meirelles y escrita por Anthony McCarten, basada en su propio libro The Pope. La cinta está protagonizada por Anthony Hopkins, Jonathan Pryce y Juan Minujín.

Disponible para ver en Netflix.

Francisco, el jesuita (2015)

Basado en "El Jesuita", la única biografía autorizada del Papa, esta miniserie cuenta la historia de un hombre, que a los 76 años de edad, fue elegido por Dios, para convertirse en Francisco, el primer Papa latinoamericano de la historia.

Dirigida por Matías Gueilburt, con producción de Anima Films en asociación con Telemundo y History Channel América Latina. Protagonizada por Gustavo Yanniello en el papel del Papa Francisco, junto a un reparto que incluye a María Lía Bagnoli, Horacio Games, Néstor Zacco y Sergio Calvo (como Jorge Mario Bergoglio), entre otros.

Disponible para ver en Prime Video.

Cónclave (2024)

Tras la repentina muerte del Sumo Pontífice, el Cardenal Lawrence es designado para elegir al nuevo papa. Con los líderes católicos reunidos en el Vaticano, deberá afrontar secretos y conspiraciones que podrían sacudir los cimientos de la Iglesia.

Fue dirigida por Edward Berger y escrita por Peter Straughan, basada en la novela homónima de Robert Harris, publicada en 2016. El elenco principal está conformado por Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Carlos Diehz, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

Disponible para ver en Prime Video y HBO Max.

Francisco: el padre Jorge (2015)

Una joven periodista española, después de conocer en el cónclave de 2005 a Jorge Mario Bergoglio, decide investigar su vida y contar el largo, duro y emocionante viaje de un jesuita que llega a ser arzobispo de Buenos Aires.

Escrita (adaptación de un libro de Elisabetta Piqué) y dirigida por Beda Docampo Feijóo. El elenco esta compuesto por Darío Grandinetti, Silvia Abascal, Leticia Brédice, entre otros.

Disponible para ver en Disney+.

Habemus Papam (2011)

Tras la elección del nuevo papa, miles de cristianos esperan con entusiasmo y fervor en la Plaza de San Pedro para conocer al nuevo pontífice. Sin embargo, éste tiene una crisis de pánico y se niega a salir ante la multitud. La Iglesia se verá obligada a llamar a un terapeuta para que lo ayude.

Fue dirigida, protagonizada y escrita por Nanni Moretti junto Francesco Piccolo y Federica Pontremoli. También esta protagonizada por Michel Piccoli.

Disponible para ver en Prime Video.

Amén: Francisco responde (2023)

Diez jóvenes de varias partes del mundo se reúnen en Roma con el Papa Francisco, con el objetivo de conversar y transmitirle las principales preocupaciones de su generación. Lo que les espera es un encuentro sin precedentes, una conversación cara a cara y un evento único. En esta charla, guiada por las propias preguntas de los jóvenes, se abordarán temas importantes para la juventud actual tales como la migración, la sexualidad, la identidad de género y la libertad religiosa.

Este documental fue dirigido por Jordi Évole Màrius Sánchez.

Disponible para ver en Disney+.

Monseñor (1982)

Un joven sacerdote del ejército norteamericano llega al Vaticano para rehacer las reservas económicas, erosionadas por la Segunda Guerra Mundial debido a la guerra.

Fue dirigida por Frank Perry. El reparto incluye a Christopher Reeve, Geneviève Bujold, Fernando Rey, Jason Miller, Joseph Cortese, Adolfo Celi y Leonardo Cimino.

Disponible para ver en YouTube.

Las sandalias del pescador (1968)

Después de pasar 20 años en un campo de trabajo en Siberia, el sacerdote Kiril Lakota es liberado y enviado a Roma, donde el papa, que está enfermo, le nombra Cardenal. Mientras, el mundo está en estado permanente de crisis, con la guerra fría como telón de fondo.

Fue dirigida por Michael Anderson y protagonizada por Anthony Quinn. Está basada en la novela del escritor australiano Morris West, publicada en 1963, que fue un éxito mundial.

Disponible para ver en YouTube.

Historias de una generación con el papa Francisco (2021)

Hombres y mayores de 70 años —tanto figuras conocidas como personas comunes— comparten lecciones de vida, reflexiones y momentos decisivos de su pasado con jóvenes cineastas.

El episodio 1 incluye conversaciones con el Papa Francisco, Martin Scorsese, Jane Goodall y otros, en las que exploran el poder del amor en sus historias de vida.

Disponible para ver en Netflix.