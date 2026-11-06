Keanu Reeves regresará como John Wick en una precuela animada + Agregar ámbito en









La saga de John Wick ha recaudado más de mil millones de dólares en la taquilla mundial con sus cinco películas, incluyendo el spin-off protagonizado por Ana de Armas, "Ballerina".

Reeves le pondrá su voz al personaje en la precuela animada.

Keanu Reeves regresará oficialmente como John Wick en una película precuela animada de Lionsgate sobre el legendario sicario.

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La historia narrará los orígenes de Wick mientras completa la Tarea Imposible —el asesinato de todos sus rivales en una sola noche— para liberarse de su obligación con la Alta Mesa y ganarse el derecho a estar con el amor de su vida, Helen.

Shannon Tindle, veterana de la animación conocida por Ultraman: El origen del hombre muerto y Kubo y las dos cuerdas mágicas de Netflix, dirigirá la película a partir de un guion de Ryan y Kaz Firpo. El equipo de producción de “John Wick”, formado por Basil Iwanyk y Erica Lee de Thunder Road, y Chad Stahelski de 87Eleven Entertainment, producirán junto a Reeves, y Point Grey se unirá a ellos en este nuevo largometraje.

Tras un largo tiempo de rumores el regreso de Reeves como John Wick, en una película animada, fue confirmado. “Tanto en la animación como en el universo de 'John Wick', las posibilidades son infinitas. Y no hay ninguna historia de 'John Wick' que los fans anhelen más que la de 'La tarea imposible'”, declaró Adam Fogelson, presidente del departamento de cine de Lionsgate, en 2025, cuando se anunció el proyecto de animación . “La visión de Shannon sobre esa historia es increíble, y estamos muy emocionados por ver lo que John Wick puede lograr en la animación”.

El éxito de la saga de John Wick La saga de John Wick ha recaudado más de mil millones de dólares en la taquilla mundial con sus cinco películas, incluyendo el spin-off protagonizado por Ana de Armas, Ballerina. Lionsgate continúa expandiendo la serie, que gira en torno al asesino a sueldo que da nombre a la saga y su lucha contra la poderosa organización conocida como la Alta Mesa.

Hay una quinta película de acción real de John Wick en desarrollo, así como una aventura independiente basada en el asesino ciego Caine, interpretado por Donnie Yen.

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