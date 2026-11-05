La actriz Dafne Keen afirmó que le ofrecieron cocaína en una fiesta de fin de rodaje cuando tenía 11 años + Agregar ámbito en









Keen tuvo su papel revelación en "Logan" (2017), donde interpretó a Laura, también conocida como X-23. Rodó la película cuando tenía 11 años y se estrenó en cines poco después de cumplir 12.

La actriz de 21 años realizó impactantes revelaciones.

Dafne Keen, protagonista de la película Logan y la serie His Dark Materials, reveló que le ofrecieron cocaína en una fiesta de fin de rodaje cuando solo tenía 11 años.

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Keen tuvo su papel revelación en Logan (2017), donde interpretó a Laura, también conocida como X-23. Rodó la película cuando tenía 11 años y se estrenó en cines poco después de cumplir 12. Tras el spin-off de X-Men, protagonizó la adaptación de His Dark Materials para BBC One y la serie de Star Wars The Acolyte para Disney+.

Las revelaciones de Dafne Keen y su experiencia como actriz infantil En una entrevista para el podcast Inside Of You, Keen habló sobre su relación con las drogas y el alcohol, revelando que le ofrecieron cocaína en fiestas de Hollywood cuando era preadolescente. "Creo que nunca he estado lo suficientemente borracha como para tener resaca. Soy muy controladora con eso", dijo. "Además, como actriz infantil, presencié mucho de eso y simplemente no me interesaba. Me ofrecían cocaína en las fiestas de fin de rodaje cuando era muy pequeña, con 11, 12 o 13 años. Yo decía: 'No me interesa para nada'. Afortunadamente, siempre decía que no".

Keen afirmó que sigue evitando las drogas y el alcohol. "Realmente no los necesito. Salgo y me quedo hasta las 6 de la mañana, pero sobria". Añadió que sale "por el ambiente" porque le gusta "la música, bailar y la gente". “De adolescente solía mentir para que mis amigos no me presionaran. Decía cosas como: ‘No, estoy bien. No quiero beber. Ya tomé algo’. Completamente sobria. Era la persona más ejemplar del mundo.”

Keen consiguió el papel y luego retomó su rol de Laura en Deadpool & Wolverine de 2023 , donde se reencontró con Hugh Jackman. "Me dio mucho apoyo y muy buenos consejos. Y siempre fue encantador", dijo Keen en el podcast. "Es el mejor padre que uno podría desear. Y es el mejor padre en pantalla. Realmente se sentía como una figura paterna. Se aseguró de que nadie abusara de mis horas de trabajo, de que me divirtiera en el set y de que no me enterara de ninguna tensión que pudiera haber detrás de cámaras. Fue increíblemente protector y maravilloso".

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