"El fantasma" recupera a Rubén Santantonin entre el arte, los recuerdos y el humor

David Lamelas protagoniza y codirige una búsqueda sobre el artista de “La menesunda”. También llegan películas sobre Borges, la Dictadura y Orlando Vera Cruz.

Cuatro novedades renuevan este fin de semana la cartelera de cine nacional: "Biografía de Jorge Luis Borges" , de Mariano Llinás (véase el reportaje de Marcelo Zapata), "El fantasma" , de Ignacio Masllorens y el artista plástico David Lamelas, con este último en la evocación de un viejo amigo, "Museo de la subversión" , documental de Francisco D'Eufemia, y, solo el domingo en el Gaumont, "Abuelo gaucho" , de Martín Donatti, con el veterano Orlando Vera Cruz recorriendo el litoral santafesino y entrerriano.

Para refrescar la memoria: Orlando Vera Cruz fue quien le puso música a los versos del poeta Julio Migno, llamado "el poeta de la costa", cuya entrega semanal "Mis islas son esto", publicadas en el diario "El litoral" de Santa Fe con notables ilustraciones del dibujante Juan Arancio, bien merecería el recuerdo de otra película, y un libro.

Otra clase de recuerdos despierta "Museo de la subversión" , como se llamaron tres lugares donde, durante la Dictadura, el Ejército exponía diverso tipo de armas, uniformes, libros y panfletos de Montoneros y similares. Duraron poco, y muy pocas veces hubo visitas guiadas para civiles.

El documental registra un error que echa sombra sobre el resto: dos de esos museos exhibían un auto ametrallado, señalando que era el vehículo donde iba el empresario Francisco Soldati, amigo de Martínez de Hoz, cuando los Montos lo interceptaron. O el hecho ocurrió dos veces, cosa difícil, o uno de los autos no era el verdadero. Peor aún, ninguno era, porque en medio del tiroteo estalló una bomba reventando ese y otro vehículo. Pasó el 13 de noviembre de 1979 en plena Avenida 9 de Julio, y hubo cinco víctimas fatales.

"El fantasma" convoca mejores recuerdos, de 1965 y 1967 , "que fue un año más tranquilo", como dice alguien. La dueña de una galería de arte convoca a dos jóvenes productoras de videos sobre artistas plásticos actuales. Ellas deben investigar sobre un artista de los '60 que un día quemó casi toda su obra y desapareció. Pero al frente del trabajo debe estar uno de sus amigos, un hombre ya grande.

A las muchachas les interesa más otro encargo que tienen pendiente, lo dejan al hombre solo y éste hace la suya. Por ejemplo, para evocar la infancia pone todo fuera de foco. ¿Acaso no son borrosos algunos recuerdos?

La ficción tiene una base real, protagonizada por artistas reales. Es el veterano David Lamelas (casi 80) quien sigue el rastro de Rubén Santantonin, figura fundamental de "La menesunda", una instalación escandalosa para su época y que hoy muchos atribuyen solo a Marta Minujin.

Fueron varios los partícipes, y aquí aparecen algunos, como la propia Minujin con un mameluco que hace juego con el empapelado, Leopoldo Maler explicando cómo filmó la instalación, también la pareja cuyo papel era estar tirada en la cama para sorpresa y perturbación de los visitantes, pasamos por donde estuvieron el Di Tella, la Galería del Este y la boutique Madame Frou Frou de la diseñadora Rosa Bailón, y el estudio de la historiadora María José Herrera, y aparecen al fin los Santantonin hijo y nieta, con una sorpresa que revierte la leyenda del artista deprimido por su fracaso.

No hubo tal. Ese tipo de bigotito fino con más pinta de inspector que de escultor, y que apenas figura en Wikipedia, fue en realidad la luz que iluminó el camino de todo el resto. Así al menos lo cuenta Lamelas, que con su aire de viejito amable, ya de vuelta, se roba la película.

Y además la codirige junto a Ignacio Masllorens, que en vez de un simple video sobre una figura del pasado hizo una comedia original, que informa, entretiene y como al pasar disemina algunas observaciones sobre el arte, la fama, la vejez, el negocio y, como dice alguien por ahí, "el paso del tiempo que trasciende al artista".

Una frase más para tener en cuenta: "Toda explicación implica una herida de muerte para algo". La dijo el mismo que se fue sin explicaciones, y puede ser útil en más de un comentario.

"El fantasma" (Argentina, 2025); Dir.: Ignacio Masllorens y David Lamelas; Int.: David Lamelas, Carmen Idóneo, Constanza Feldman, Victoria Baldomir.

"Museo de la subversión" (Argentina, 2026); Dir.: Francisco D'Eufemia; documental.