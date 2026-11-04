Jean-Claude Van Damme regresará al cine de artes marciales en su próxima película

Junto a Van Damme, aparecerá en pantalla un elenco de campeones de artes marciales, entre ellos el luchador armenio de MMA Melsik Baghdasaryan y el campeón mundial francés de Muay Thai y kickboxing Cyril Benzaquen.

El icono del cine de acción Jean-Claude Van Damme regresará a sus raíces en las artes marciales con la película de yakuzas ambientada en Japón, Katana .

Jeremy Zag, el productor, guionista y director francés más conocido por crear la exitosa franquicia Miraculous , está detrás de la película, que devolverá a Van Damme al género que triunfó en éxitos como Bloodsport, Kickboxer y Double Impact . El rodaje está programado para abril, mayo y junio de 2027 en Japón, Francia y Los Ángeles.

La película se centra en un excampeón mundial de boxeo, ahora padre, que ha dejado atrás un pasado oscuro. Se ve obligado a emprender un último viaje al mundo del combate cuando su hija es secuestrada por la yakuza en Japón.

Junto a Van Damme, aparecerá en pantalla un elenco de campeones de artes marciales, entre ellos el luchador armenio de MMA Melsik Baghdasaryan y el campeón mundial francés de Muay Thai y kickboxing Cyril Benzaquen .

La película está siendo producida por Division Z, en colaboración con Wowow Bridge, con sede en Japón, que apoya producciones internacionales que se filman en Japón. Entre sus créditos se incluye la serie Tokyo Vice de HBO Max.

La productora The Veterans, que gestiona los derechos internacionales, presentará un vídeo promocional y el guion a los compradores del AFM. CAA Media Finance representa los derechos en Estados Unidos.

Zag, aficionado al karate desde hace mucho tiempo, declaró en un comunicado: "Jean-Claude Van Damme me hizo querer entrar en un dojo. Después de treinta años practicando karate Kyokushin a nivel de élite, dirigirlo en Katana es un sueño hecho realidad. Quiero combinar la fuerza de 'Bloodsport', la urgencia de 'Taken' y la energía de 'John Wick' en una historia profundamente humana: un padre que se adentra en el submundo criminal de Japón para salvar a su hija. Su experiencia es su fuerza. Quiero que el público sienta cada impacto, cada respiración y el amor que lo impulsa a seguir luchando".

Zag, quien escribió el guion y dirigirá la película, es conocido principalmente por la exitosa franquicia Miraculous, tanto la película como la serie animada. Netflix adquirió la película en un acuerdo millonario, considerado uno de los más importantes jamás firmados para una producción de animación europea.