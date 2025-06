Explotó nuevamente la interna en Los Palmeras: Cacho Deicas reveló que le pidieron que deje la banda

Sin embargo, Marcos Camino despejó las dudas y confirmó que se reunió con el cantante en un clima cordial, sin tensiones ni rencores, a pesar de la polémica que generaron sus declaraciones.

Aunque todo indicaba que, tras aquella reunión, las tensiones en el grupo quedarían atrás, Cacho siguió alejado del grupo. Por eso, el cantante recurrió a su cuenta oficial de Instagram (@cachodeicasoficial), donde lo siguen 121 mil personas, para contar cómo está hoy su relación con la banda.

El comunicado de Cacho Deicas sobre su ausencia en los shows de Los Palmeras

"Debido a las constantes consultas, y siempre agradeciendo la preocupación, aclaro algunas cuestiones relacionadas a mi ausencia en el grupo", manifestó al comienzo de la publicación compartida en la red social.

Según explicó Deicas, en mayo, tras recibir la autorización médica para regresar a sus compromisos laborales, acudió a los estudios de la productora para preparar su retorno en el Movistar Arena.

No obstante, el vocalista señaló que solo se presentó el representante del grupo, Adrián Forni.

"Luego de esto, desde la otra parte de la producción me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas", reveló.

El cantante decidió no aceptar las condiciones que le propusieron para reincorporarse a la banda y contó que pocos días después, recibió una carta documento de parte de Marcos Camino solicitando la disolución del vínculo, argumentando incumplimiento laboral tras no haberse presentado a los shows pautados ni a sus tareas, algo que ya se le habría planteado informalmente en reiteradas ocasiones desde su ACV.

"Desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida pero lamentablemente a veces los intereses de unos y de otros no coinciden", sentenció.

Por último, Deicas expresó su gratitud por el apoyo que viene recibiendo a pesar de no estar junto a Los Palmeras en sus respectivos shows: "Agradezco como siempre su apoyo y nos estaremos encontrando muy pronto".

El comunicado fue acompañado por un video de Cacho agradeciendo a sus fans por su preocupación y sus mensajes de apoyo.

“Hola amigos. Bueno, una vez más nos comunicamos por este medio, por el Instagram, donde ustedes también me han mandado cosas muy lindas, muchas palabras preciosas, que me han ayudado a restablecerme de la mejor manera”, expresó desde la comodidad de su casa.

Finalmente, Deicas anticipó que a pesar de las ríspideces que viene afrontando con la banda, tiene planes para continuar con su carrera musical.

"Así que les agradezco todo lo que han hecho por mi y también quería avisarles que pronto vamos a estar arriba de un escenario compartiendo la música y haciéndoles pasar buenos momentos", concluyó.