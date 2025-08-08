Murió Carlos, el papá de Fabián Cubero

El exfutbolista y su esposa viajaron a Mar del Plata para despedirlo. El hecho ocurrió este viernes por la mañana.

Se confirmó el fallecimiento de Carlos Cubero , padre del exfutbolista Fabián “Poroto” Cubero , este viernes por la mañana. La noticia fue dada a conocer por el periodista Fede Flowers a través de sus redes sociales , donde también reveló que tanto el exjugador de Vélez como su pareja, Mica Viciconte, viajaron de inmediato a Mar del Plata para acompañar a sus seres queridos en este momento de profundo dolor.

Aunque no trascendieron mayores detalles, se supo que Carlos Cubero murió luego de permanecer dos días internado en un hospital marplatense. Días atrás, había sufrido una descompensación que motivó su hospitalización.

Tiempo atrás, “Poroto” le dedicó unas emotivas palabras en Instagram con motivo de su cumpleaños: “Feliz cumple @cubero.carlos. Te amo con locura. Gran persona, humilde, generoso , compañero, pero por sobre todo un excelente padre”.

El padre del exdefensor vivía en Mar del Plata junto a Ángela , su esposa desde hacía 52 años. Fruto de esa relación nacieron Soledad , Christian y Fabián .

Cuando parecía que la conflictiva relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero había alcanzado cierta calma, esta semana surgió un nuevo enfrentamiento. Según contó Ángel de Brito en LAM ( América TV ), el exfutbolista denunció a su exesposa por incumplir el régimen de vacaciones de sus hijas.

La acusación sostiene que Neumann entregó a las niñas después de la fecha acordada, lo que afectó los días que le correspondían a Cubero. “Como padre estoy muy dolido, muy damnificado porque me quita tiempo con mis hijas”, expresó el exjugador de Vélez.

El periodista precisó que, según la documentación presentada, Neumann le habría impedido “ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con sus hijas”. Además, Cubero solicitó que se le impusieran sanciones económicas y se le revocara el permiso para sacar a las menores del país. El documento afirmaba: “Nicole ha desobedecido de manera consciente y premeditada los términos de dicho acuerdo”.

En el programa se explicó que la modelo viajó con sus hijas menores, Allegra y Sienna, a Europa, y que dos días antes de la fecha de regreso pautada informó —mediante el grupo que comparten con sus abogados— que, por error, habían adquirido pasajes para otra fecha. Esa modificación perjudicó las vacaciones que Cubero había planificado junto a Mica Viciconte, su hijo Luca y las tres niñas.

“Lo están llevando adelante los abogados porque hubo un grave incumplimiento. Teníamos planificado un viaje, ya teníamos divididos los días que cada uno iba a poder disfrutar de las vacaciones de invierno con las nenas. Se decidió de parte de ella no traerlas el día que le correspondía y yo me perdí las vacaciones con mis hijas y todo lo que eso conlleva: la organización de la familia, gastos y un montón de situaciones que lamentablemente no se pudo dar”, explicó el exdeportista en diálogo televisivo.

La postura de Mica Viciconte

Por su parte, Mica Viciconte también habló sobre el conflicto, aunque dejó en claro que no era un tema propio, sino que debía resolverse entre Cubero y los abogados. “Si el hombre denuncia es un problema, si la mujer denuncia está todo bien. Hace casi ocho años que estoy con Fabi y esto es algo que se vuelve a repetir todo el tiempo. Me parece que no suma a nadie, llega un momento que agota, hace mal. Lo tienen que resolver ellos”, sentenció.

