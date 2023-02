Primer tráiler de Flash: Ezra Miller, Ben Affleck, el regreso de Michael Keaton y más

Después de aparecer por primera vez en un cameo en "Batman v Superman: Dawn of Justice" de 2016, Ezra Miller vuelve a estar vestido como "el corredor escarlata", esta vez para su propia película en solitario. El nuevo tráiler muestra a Barry Allen de Miller chocando contra el multiverso y encontrándose con otra versión de sí mismo y no con uno, sino con dos Batman, interpretados por Ben Affleck y Michael Keaton. También hay un regreso del General Zod de Michael Shannon de “Man of Steel” y el debut de Supergirl de Sasha Calle.