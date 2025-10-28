Fans de "Star Wars" hacen campaña para salvar la película rechazada de Adam Driver y Steven Soderbergh

Esta no es la primera vez que los fans de Star Wars exigen un cambio de rumbo a Disney. En 2017, se inició una petición para rehacer "Los Últimos Jedi", la controvertida segunda parte de la trilogía de secuelas.

Los fanáticos de Star Wars han iniciado una campaña de alto perfil para salvar la película secuela rechazada que traería de regreso al personaje de Ben Solo.

La semana pasada, Adam Driver fue noticia tras revelar en una entrevista que él y el director Steven Soderbergh habían escrito y presentado una nueva película del universo de Star Wars, titulada "La Caza de Ben Solo" . La historia habría resucitado a su personaje, Ben Solo, también conocido como Kylo Ren.

“Siempre me interesó hacer otra película de Star Wars”, declaró a Associated Press . “Había estado hablando de hacer otra desde 2021”. Lo calificó como “uno de los guiones más geniales en los que he participado” y comentó que en Lucasfilm estaban entusiasmados con el proyecto, pero que finalmente los ejecutivos de su empresa matriz, Disney, lo rechazaron . “No entendían cómo Ben Solo estaba vivo. Y punto”, explicó.

Ahora, los fans que desean que ese proyecto llegue a la gran pantalla han ideado maneras de difundir su mensaje. El 23 de octubre, el portal Collider informó que un avión sobrevolaba los Estudios Disney en California con una pancarta que decía: "Salven #LaCazaDeBenSolo" .

Dos días después, el medio también reveló que se había comprado una valla publicitaria en Times Square, con un cartel con la fuente característica de Star Wars que decía: "Para Adam. Nadie se ha ido del todo. La esperanza vive. ¡Ben está vivo! #THBS" . Fotos de ambos han circulado en redes sociales.

El fan que compró la valla publicitaria, BD Neagle, declaró al sitio web : "Soy un fan que creía que la historia de Ben no había terminado. Quería hacer todo lo posible para apoyar al fandom y a todos los que participaron en La Caza de Ben Solo". Continuó: "Si pudieron traer de vuelta a Palpatine con una sola frase, hay muchas maneras en que Ben podría regresar que ya encajan en la historia de Star Wars".

Esta no es la primera vez que los fans de Star Wars exigen un cambio de rumbo a Disney. En 2017, se inició una petición para rehacer Los Últimos Jedi , la controvertida segunda parte de la trilogía de secuelas. El hombre que inició la petición admitió posteriormente arrepentirse .

Los fanáticos también mostraron su apoyo a Solo: A Star Wars Story de 2018, lanzando una campaña #MakeSolo2Happen que se volvió viral en 2020.