Disney rechazó una nueva película de "Star Wars" protagonizada por Adam Driver y escrita por Steven Soderbergh







El actor reveló que pese a contar con el visto bueno de Lucasfilm, el estudio dueño de los derechos de la creación de George Lucas declinó la idea.

Driver protagonizó tres películas de "Star Wars".

Al parecer Adam Driver no había terminado con el universo de Star Wars y le propuso a Lucasfilm y Disney un spin-off que habría sido una secuela directa de El ascenso de Skywalker de 2019.

Driver asumió el papel de Ben Solo para la trilogía de la secuela de Star Wars, interpretando al hijo de Han Solo y Leia Organa, y al nieto de Anakin Skywalker, mejor conocido como Darth Vader.

Como ya sabrán, Ben Solo se convierte en el villano Kylo Ren, quien tiene un arco de redención y aparentemente muere al final de El Ascenso de Skywalker. Sin embargo, Driver sintió que su personaje tenía asuntos pendientes y pensó en una idea para una secuela.

“Siempre me interesó hacer otra película de Star Wars ”, dijo Driver en una entrevista con AP. “Había estado hablando de hacer otra desde 2021. Kathleen (Kennedy) me contactó. Siempre dije: con un gran director y una gran historia, estaría ahí en un segundo. Me encantaba ese personaje y me encantó interpretarlo”.

De qué trataba la película cancelada de Star Wars presentada por Adam Driver y Steven Soderbergh Driver detalló un concepto para la película en la que Steven Soderbergh escribió un guión para el que el actor dice que fue "uno de los guiones más geniales (censurado) en los que he participado".

“Les presentamos el guion a Lucasfilm. Les encantó la idea. Entendieron perfectamente nuestro enfoque y por qué lo hacíamos”, dijo Driver. “Se lo presentamos a Bob Iger y Alan Bergman, y se negaron. No entendían cómo Ben Solo estaba vivo. Y punto”. La película se tituló provisionalmente The Hunt for Ben Solo y Driver agregó: "Pero ya no existe, así que finalmente puedo hablar de ello". En una declaración a AP, Soderbergh dijo: "Disfruté mucho haciendo la película en mi cabeza. Lamento que los fans no puedan verla". El universo de Star Wars no escasea en películas, con múltiples proyectos en marcha. La próxima película en estrenarse es The Mandalorian and Grogu, un spin-off de la serie de Disney+ protagonizado por Pedro Pascal como el cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin. La película, dirigida por Jon Favreau, se estrenará el 22 de mayo de 2026. Otra película actualmente en producción es Star Wars: Starfighter, protagonizada por Ryan Gosling y que se estrenará en los cines el 28 de mayo de 2027.