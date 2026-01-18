Una abogada argentina fue detenida en Brasil por protagonizar gestos racistas: su descargo

El hecho ocurrió en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro. La mujer fue denunciada por un empleado, quedó retenida en el país y afronta un proceso judicial.

La argentina fue demorada tras un episodio de gestos e insultos racistas en un bar de Ipanema.

Una abogada argentina fue detenida en Brasil luego de protagonizar un episodio de gestos e insultos racistas contra un empleado de un bar en Río de Janeiro , situación que derivó en una causa penal , la retención de su pasaporte y la imposición de una tobillera electrónica para impedir que abandone el país.

El hecho ocurrió en un local gastronómico del barrio de Ipanema , uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad. La mujer, de 29 años y oriunda de Santiago del Estero , se encontraba de vacaciones junto a un grupo de amigas cuando una discusión por el pago de la cuenta escaló hasta convertirse en un grave episodio de discriminación , considerado delito en Brasil.

Según informó la Policía Civil de Río de Janeiro , la abogada, identificada como Agostina Páez, realizó gestos y expresiones de contenido racial dirigidos a un trabajador del establecimiento. Las autoridades confirmaron que las conductas fueron registradas por las cámaras de seguridad del bar y verificadas durante la investigación inicial.

El conflicto se inició por un desacuerdo en la cuenta y derivó en una denuncia por discriminación.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el conflicto se inició cuando el personal del bar detectó un presunto error en la factura al momento de la salida del grupo. Tras una discusión verbal, el intercambio se tornó más tenso y derivó en insultos y gestos ofensivos por parte de la turista argentina.

El gerente del local realizó la denuncia de manera inmediata, lo que motivó la intervención policial. Entre los elementos considerados agravantes, se destacó el uso de la palabra “mono” , catalogada como expresión discriminatoria dentro del marco legal brasileño, donde rige una política de tolerancia cero frente a actos de racismo.

abogada racismo brasil argentina La mujer de 29 años es oriunda de Santiago del Estero y se encontraba de vacaciones en Brasil.

Tras constatar el material fílmico, la Policía procedió a demorar a Páez y puso el caso en manos de la 11ª Delegación Policial de Rocinha. La Justicia ordenó la retención del pasaporte y dispuso el monitoreo electrónico para asegurar que la acusada permanezca en el país mientras se define su situación procesal.

El descargo de la abogada y su situación actual

Luego de que el video se viralizara en redes sociales y medios de comunicación, la abogada habló con el diario El Liberal, donde expresó arrepentimiento y dio su versión de los hechos. “No sabía ni que me estaban viendo, ni que me estaban grabando. Obviamente, ha sido la peor reacción. Estoy muy arrepentida de esa reacción”, afirmó.

En su relato, sostuvo que el conflicto comenzó por un desacuerdo en el cobro y aseguró contar con comprobantes de pago. También denunció provocaciones por parte de empleados del lugar, aunque reconoció que su respuesta fue inapropiada: “Mi reacción no debería haber sido esa”.

Actualmente, Páez permanece en Río de Janeiro, no puede abandonar Brasil y espera la colocación de la tobillera electrónica. “Si intentaba salir en el avión, directamente iba a ir presa”, explicó. Además, aseguró haber recibido amenazas, motivo por el cual cerró sus redes sociales.

El caso se tramita bajo la legislación brasileña, que contempla sanciones severas para los delitos de racismo y discriminación. Las autoridades indicaron que la investigación continuará con la toma de testimonios y el análisis completo de las pruebas.

Mientras tanto, la abogada argentina permanece en libertad, pero bajo estrictas condiciones judiciales. El proceso podría extenderse durante las próximas semanas y no se descarta la formulación de cargos penales formales, lo que complicaría aún más su situación legal en el país vecino.