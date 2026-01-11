Mirtha Legrand se prepara para cumplir 99 años con el debut desde Mar del Plata + Seguir en









La conductora abrió la temporada de verano de su programa desde el Costa Galana, con un look diseñado en la ciudad, artistas invitados y una defensa enfática de Mar del Plata.

Mirtha Legrand volvió a conducir su programa de verano desde Mar del Plata, a días de cumplir 99 años. El Trece

Mirtha Legrand abrió la temporada de verano de su programa desde Mar del Plata, a días de cumplir 99 años, con un despliegue de elegancia, entusiasmo intacto y una mesa atravesada por la música y el afecto, en una noche que combinó tradición televisiva, figuras populares y un encendido respaldo a la ciudad.

El regreso de la conductora a la costa atlántica se concretó a las 21:30, luego de un video que recorrió los paisajes emblemáticos de Mar del Plata. Con su cortina musical de fondo, Mirtha apareció en escena y agradeció de inmediato el recibimiento del público. “Muchas gracias”, expresó antes de compartir su alegría por el inicio del ciclo.

“Estoy muy feliz de empezar esta nueva temporada en Mar del Plata, en el hotel Costa Galana”, dijo, marcando el tono de una noche que tuvo a la ciudad como protagonista permanente.

El pedido de Mirtha para que el público elija Mar del Plata para veranear Durante su presentación, la conductora volvió a mostrarse como una defensora incondicional de La Feliz y llamó a veranear en la costa atlántica. “Vengan a Mar del Plata señores, está divina, ¿no es cierto? La playa, las plazas, los paseos, los restaurantes, las calles y los teatros, que son fantásticos. Está todo divino. Venganse a Mar del Plata, hay que veranear aquí”, insistió con entusiasmo.

mirtha (1) La Chiqui eligió un conjunto creado por un diseñador marplatense para su debut estival. El look elegido y la apuesta por diseñadores locales Antes de sentarse a la mesa, Legrand se tomó unos minutos para detallar el vestuario elegido especialmente para la ocasión. “Miren que bonito lo que tengo hoy. Es un conjunto en crepe y mini paillettes oro”, describió, mientras mostraba los detalles del outfit.

Luego destacó el trabajo de diseñadores marplatenses. “Es muy bonito. Es de Geronimo De la Iglezia, de aquí, de Mar del Plata”, señaló, exhibiendo también los accesorios que completaban el conjunto. La primera cena del verano reunió a Joaquín y Lucía Galán, Los Pimpinela, junto a Soledad y Natalia Pastorutti. A lo largo del programa, los artistas repasaron sus trayectorias, compartieron anécdotas y respondieron a las clásicas preguntas de la Chiqui. mirtha (2) Pimpinela y las hermanas Pastorutti fueron los invitados del primer programa de la temporada. El menú acompañó el clima local: rabas, langostinos del sur con pimientos rellenos y, de postre, higos con miel y frambuesas. Canciones, emoción y un cierre compartido La noche incluyó momentos musicales destacados. Soledad interpretó un fragmento de “Cuando llegue el alba”, de Jorge Cafrune, mientras que Natalia Pastorutti cantó “Luna cautiva”. Luego, ambas unieron sus voces en “De mi madre”. “¡Qué bonito! ¡Bravo! Qué lindo escucharlas juntas”, celebró Mirtha. Antes del final, Los Pimpinela se sumaron a las hermanas Pastorutti para cantar “Hermanos”, en un cierre que combinó emoción, música y el sello clásico del programa.