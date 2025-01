Fin del misterio: luego de años de rumores, se supo la verdad de lo que pasó entre Rodolfo Barili y Cristina Pérez

Barili explicó que pasar tantas horas juntos fortaleció su relación no solo como colegas, sino también como amigos. “Seis horas como mínimo juntos cada día. En esa oficina no solo hablábamos del noticiero, sino también de nuestras vidas. Cris no era solo mi compañera de aire, era quien todos los días llegaba con un café para mí o a quien yo le llevaba uno”, recordó con nostalgia.