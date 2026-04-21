Cambios en la casa de Gran Hermano Generación Dorada: un abandono y un participante eliminado

Lo que debía ser una jornada de nominación y salvación habitual se transformó en un escenario de angustia y emoción.

En una noche cargada de tensión y giros inesperados, la edición de Gran Hermano Generación Dorada sufrió una baja sensible. Jessica “La Maciel” , una de las participantes más polémicas de la temporada, decidió poner fin a su estadía en el reality más famoso del país tras atravesar una crisis de salud mental en vivo.

Lo que debía ser una jornada de nominación y salvación habitual se transformó en un escenario de angustia. Durante la gala de este lunes 20 de abril, se anunció que Jessica quedaba fuera de la placa de nominados, asegurándose —en teoría— una semana más en la competencia. Sin embargo, lejos de sentir alivio, la jugadora sufrió un severo ataque de pánico frente a las cámaras, lo que obligó a la intervención inmediata del equipo médico del programa.

La salida de "La Maciel" no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una semana turbulenta. La participante venía lidiando con un frente judicial externo que logró romper el aislamiento.

Días atrás, Jessica fue notificada dentro de la casa sobre una denuncia por explotación , una noticia que afectó profundamente su estabilidad emocional. El clima de convivencia y la exposición mediática terminaron por socavar la resistencia de la jugadora, quien finalmente solicitó una charla privada con la producción.

“Fue un verdadero placer tenerte en la casa. Ahora lo importante es que te sientas bien, solo eso importa. Te deseo todo lo mejor”, expresó la voz de Gran Hermano en una despedida cargada de emotividad.

Entre lágrimas y abrazos contenidos, Jessica se despidió de sus compañeros, quienes quedaron en estado de shock por la rapidez de los acontecimientos.

Martín fue eliminado y desató una escena de fuerte emoción

Por otro lado, en lo que respecta a la jornada de eliminación, la gala de eliminación tuvo un momento impactante cuando, tras el voto del público, el conductor Santiago del Moro anunció que Martín era el nuevo participante en abandonar la casa.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los jugadores, pero lo que ocurrió inmediatamente después elevó aún más la tensión dentro del reality. Yanina Zilli protagonizó una escena cargada de emoción que desbordó a todos los presentes.

Entre gritos y llanto, la participante se aferró a Martín y, visiblemente angustiada, comenzó a repetir de manera desesperada: “no quiero, no quiero, no quiero que te vayas”, mientras lo sujetaba con fuerza para evitar su salida. La situación generó incomodidad en la casa, donde varios de sus compañeros intentaron calmarla sin éxito.