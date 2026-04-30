Gonzalo Heredia desmintió su separación de Brenda Gandini

El actor salió a aclarar versiones sobre su vínculo y negó una crisis con su pareja, con quien comparte una relación de años y dos hijos.

En las últimas horas, versiones sobre una supuesta ruptura entre Gonzalo Heredia y Brenda Gandini empezaron a circular con fuerza en redes sociales y algunos programas de espectáculos. Como suele pasar en estos casos, el rumor creció rápido y generó especulación.

La respuesta no tardó en llegar. Fue el propio Heredia quien decidió salir a hablar públicamente y poner un freno a la situación. Lo hizo en un tono directo, sin rodeos, dejando en claro que lo que se decía no tenía sustento. Durante una entrevista en Urbana Play, el actor negó la separación de su mujer y aclaró los tantos.

Durante una entrevista en Urbana Play FM, Heredia fue consultado por los rumores y respondió de forma contundente. “ No estamos separados, nada más alejado de la verdad ”, afirmó, buscando cerrar el tema.

La frase rápidamente se viralizó y funcionó como desmentida oficial. Según explicó, no existe ninguna crisis de pareja ni situación que justifique las versiones que circularon. En ese sentido, también dejó entrever cierto cansancio por este tipo de trascendidos. No es la primera vez que la pareja queda en el centro de especulaciones, algo bastante habitual cuando se trata de figuras públicas con una relación consolidada.

"Me escribió mi papá preguntándome si era cierto o no", contó en tonó de indignación y dijo que vivimos en una era de posverdad, en la cual la verdad quedó en otra era. "Te ponen en palabras cosas que vos no dijiste, que ni siquiera viviste", enfatizó.

heredia y gandini Gonzalo Heredia en Instagram

La relación de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini

Heredia y Gandini están juntos desde hace más de una década y construyeron una relación que, al menos hacia afuera, se muestra sólida. Tienen dos hijos en común y suelen compartir momentos familiares en redes, aunque sin sobreexposición.

Se conocieron en el ámbito laboral, algo frecuente en el mundo de la actuación. Con el paso del tiempo, lograron sostener el vínculo en paralelo a sus carreras, lo que no siempre resulta sencillo en un ambiente con agendas exigentes y alta visibilidad.

En distintas entrevistas, ambos han hablado sobre el equilibrio entre lo público y lo privado. Suelen mantener cierta reserva, aunque cada tanto comparten fragmentos de su vida cotidiana. Ese ida y vuelta genera cercanía con el público, pero también abre la puerta a interpretaciones.