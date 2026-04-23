Murió Darrell Sheets, reconocido participante del reality de subastas "¿Quién da más?"

Sheets saltó a la fama en el programa de televisión ¿Quién da más? de A&E, que sigue a compradores profesionales que compiten por comprar depósitos abandonados.

El actor y personalidad de la televisión estadounidense Darrell Sheets , conocido por su participación en el reality ¿Quién da más? (“Storage Wars”), murió a los 67 años en su domicilio en Lake Havasu, Arizona, según informaron medios internacionales.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Lake Havasu City, Sheets fue hallado muerto, aparentemente por suicidio, alrededor de las 2 de la madrugada, hora local, del miércoles 22 de abril, después de que los agentes respondieran a un aviso sobre "una persona fallecida" .

Según el comunicado, al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre con una herida de bala aparentemente autoinfligida en la cabeza. El hombre fue declarado muerto en el lugar de los hechos, y la Unidad de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Lake Havasu City fue notificada y acudió al lugar para hacerse cargo de la investigación.

Sheets saltó a la fama en el programa ¿Quién da más? de A&E, que sigue a compradores profesionales que compiten por comprar depósitos abandonados.

Se ganó el apodo de "el Jugador" en la serie, en la que también apareció junto a su hijo Brandon. A lo largo de su carrera, Sheets ha conseguido importantes adquisiciones en subastas de depósitos abandonados, incluyendo cuatro Picassos y la colección de cómics más lucrativa del mundo.

En 2019, reveló en una publicación de Instagram que había sido hospitalizado tras sufrir un ataque al corazón.

"Bueno, aquí vamos. No iba a decir nada, pero todos ustedes han sido los mejores amigos y fans. He estado muy enfermo durante 3 meses y hace dos noches tuve un infarto leve. Descubrí que tengo insuficiencia cardíaca congestiva y un problema grave en el pulmón", escribió en ese momento, señalando que iba a someterse a una cirugía.

En los últimos años, tras alejarse de la televisión, Sheets se había instalado en Arizona, donde se dedicaba a negocios vinculados a antigüedades. Su muerte generó conmoción entre los seguidores del ciclo, que lo recordaron como uno de los personajes más emblemáticos de ¿Quién da más?.