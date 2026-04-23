El actor y personalidad de la televisión estadounidense Darrell Sheets, conocido por su participación en el reality ¿Quién da más? (“Storage Wars”), murió a los 67 años en su domicilio en Lake Havasu, Arizona, según informaron medios internacionales.
Murió Darrell Sheets, reconocido participante del reality de subastas "¿Quién da más?"
Sheets saltó a la fama en el programa de televisión ¿Quién da más? de A&E, que sigue a compradores profesionales que compiten por comprar depósitos abandonados.
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Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Lake Havasu City, Sheets fue hallado muerto, aparentemente por suicidio, alrededor de las 2 de la madrugada, hora local, del miércoles 22 de abril, después de que los agentes respondieran a un aviso sobre "una persona fallecida".
Según el comunicado, al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre con una herida de bala aparentemente autoinfligida en la cabeza. El hombre fue declarado muerto en el lugar de los hechos, y la Unidad de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Lake Havasu City fue notificada y acudió al lugar para hacerse cargo de la investigación.
¿Quién era Darrell Sheets?
Sheets saltó a la fama en el programa ¿Quién da más? de A&E, que sigue a compradores profesionales que compiten por comprar depósitos abandonados.
Se ganó el apodo de "el Jugador" en la serie, en la que también apareció junto a su hijo Brandon. A lo largo de su carrera, Sheets ha conseguido importantes adquisiciones en subastas de depósitos abandonados, incluyendo cuatro Picassos y la colección de cómics más lucrativa del mundo.
En 2019, reveló en una publicación de Instagram que había sido hospitalizado tras sufrir un ataque al corazón.
"Bueno, aquí vamos. No iba a decir nada, pero todos ustedes han sido los mejores amigos y fans. He estado muy enfermo durante 3 meses y hace dos noches tuve un infarto leve. Descubrí que tengo insuficiencia cardíaca congestiva y un problema grave en el pulmón", escribió en ese momento, señalando que iba a someterse a una cirugía.
En los últimos años, tras alejarse de la televisión, Sheets se había instalado en Arizona, donde se dedicaba a negocios vinculados a antigüedades. Su muerte generó conmoción entre los seguidores del ciclo, que lo recordaron como uno de los personajes más emblemáticos de ¿Quién da más?.
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